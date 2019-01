Ob nekaj čez 100 milijonarjih pri nas naj bi bila prestolnica milijonarjev v Sloveniji Škofja Loka. V občini, kjer imajo okoli 23 tisoč prebivalcev, imajo menda vsaj 20 ljudi, ki imajo na računu od nekaj 10 pa do 100 milijonov evrov. Kaj, če sploh kaj, to pomeni za občino, za proračun in ljudi?