Prestolnico znova preplavile rdeče zvezde

V četrtek zvečer se je na Kongresnem trgu v Ljubljani znova odvil koncert Nosil bom rdečo zvezdo. Tudi tokrat je bila njegova glavna pobudnica slovenska pesnica, pisateljica in šansonjerka Svetlana Makarovič. Kot so zapisali organizatorji na Facebooku, so dogodek pripravili za vse tiste, ki se zavedajo pomena rdeče zvezde.

Na koncertu so vnovič odmevale najbolj udarne in svobodoljubne pesmi izpod peresa Makarovičeve in drugih gostujočih umetnikov. Med nastopajočimi so bili med drugim tudi slovenski pesnik, dramatik in pisatelj Andrej Rozman Roza, igralki Nina Valič in Janja Majzelj, raper in aktivist Darko Nikolovski, glasbenik in politik Primož Siter, Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič.