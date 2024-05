Prestolnico zajela nevihta, tudi v torek možne krajevne plohe

Posamezne nevihte so bile tudi na jugozahodu in severozahodu države.

Dopoldne je bilo po večini še sončno, popoldne pa so dele države zajele plohe in nevihte. Okoli 19. ure je nevihta s sunki vetra in dežjem zajela tudi prestolnico. Večja količina dežja je padla v le nekaj minutah.

Kljub vremensko pestremu večeru bo ponoči delno jasno, do jutra se bo nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 16 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

V torek dopoldne se bodo krajevne padavine začele pojavljati v večjem delu države. Vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bo zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji do 24 stopinj Celzija.

Obeti

Do srede zjutraj bo rahel dež povsod ponehal, čez dan se bo jasnilo. Burja bo dopoldne povsod ponehala.

V četrtek se bo od zahoda znova pooblačilo, dež se bo čez dan širil proti vzhodu. Jutro bo ponekod megleno. Tudi v petek bo precej spremenljivo z občasnimi krajevnimi padavinami.