Slovenija

V Levici po odhodu Vatovca še vedno presenečeni. Janša: Mesec je naslednji

Ljubljana, 07. 01. 2026 19.45 pred 50 minutami 2 min branja 36

Avtor:
Kaja Kobetič
Tašner Vatovec se bo za glasove spopadel v isti volilni enoti kot Meira Hot.

Ali lahko prestop Mateja Tašnerja Vatovca, enega glavnih obrazov Levice, k njihovim koalicijskim partnerjem Socialnim demokratom povzroči resnejšo koalicijsko krizo? "SD vodi kampanjo proti Levici," so ostri v najmanjši vladni stranki, kritičen do takšnih prestopov naj bi bil tudi premier Robert Golob. Ali se s prestopom Tašner Vatovca v stranki SD obeta tudi ostrejši notranji boj?

Na vratih poslanske skupine Levice, kjer je bil še do včeraj na vrhu kot vodja poslanske skupine napisan Matej Tašner Vatovec, je danes njegovo ime že prelepljeno. Njegova zdaj že nekdanja strankarska kolegica Nataša Sukič pa po prespani noči še vedno v šoku. "Še zmeraj sem presenečena, ne razumem, zakaj se je to zgodilo."

Predvsem zaradi izbire stranke, dodaja Sukičeva. Ob tem pa s kritiko na račun koalicijske partnerice SD, ki jim je speljala vodjo poslancev, ne skopari. "Je polna različnih afer, od TEŠ6, v vsakem mandatu praktično, do Litijske, do obvodov financiranja preko inštituta, v stranko, ki podpira NATO, ki podpira povečevanje stroškov za oboroževanje, skratka same take stvari, ki so v popolnem nasprotju z mojim nekdanjim tovarišem Vatovcem."

Ime Mateja Tašnerja Vatovca je že prelepljeno
Ime Mateja Tašnerja Vatovca je že prelepljeno
FOTO: POP TV

Na nove očitke več kot očitno razjarjene Levice pa v SD danes odgovarjajo le pisno: "Verjamemo, da bomo z Levico do in po volitvah še naprej sodelovali v levosredinski koaliciji ter krepili skupne ideje in vrednote, ki presegajo morebitna trenutna nezadovoljstva."

Kar nekaj nezadovoljstva pa naj bi bilo tudi v SD. Ne le, da poslanci o prestopu niso vedeli ničesar, v isti volilni enoti se bo Tašner Vatovec za glasove spopadel z vodjo poslancev Meiro Hot. Oba bosta namreč kandidirala v svojem okraju, Vatovec v Kopru, Hot pa v Piranu. In kaj kaže zgodovina? Na volitvah 2018 je SD v tej enoti dobila dva mandata, na zadnjih pred štirimi leti pa enega. Za primerjavo, takrat je Meira Hot dobila višji odstotek glasov kot Vatovec.

Tašner Vatovec se bo za glasove spopadel v isti volilni enoti kot Meira Hot.
Tašner Vatovec se bo za glasove spopadel v isti volilni enoti kot Meira Hot.
FOTO: POP TV

Janša: Naslednji bo prestopil Mesec

Mesec bo naslednji, ki bo prestopil, pa je Levico dregnil prvak SDS. Levici pa vrača še eden njihov nekdanji poslanec Miha Kordiš. "V vladi skupaj kupujejo rekordne količine orožja za NATO pakt, skupaj ga pošiljajo v Ukrajino, skupaj ljudem dvigujejo upokojitveno starost. Zakaj bi bil član nekih amaterjev, če gre lahko med profesionalce? In SD je zagotovo profesionalna sredinska stranka."

"Dobivamo udarce tako iz desnice, ki je popolnoma nenačelna, kot od nekdanjih tovarišev in predvsem kolegov iz SD, ki predvsem zdaj izvajajo na nek način kampanjo proti Levici nadalje in si vsi skupaj domišljajo, da bo Levica potonila," je še kritična Sukičeva.

Neuradno pa je do tovrstnih prestopov, kakršnega je izvedel Tašner Vatovec, kritičen tudi premier Golob, saj da lahko povzročijo rušenje leve sredine. V njegovem kabinetu prestopa danes uradno niso komentirali.

levica sd matej tašner vatovec prestop

KOMENTARJI36

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
neodvisen
07. 01. 2026 20.36
A vedno govorijo, kako so enotni v koaliciji. Vidimo in to smo videli že cel čas. :)))))))))))))
Odgovori
0 0
Vera in Bog
07. 01. 2026 20.35
SD je v slovenskih genih. Kako so ljudje pri nas pohabljeni, da ima neksj takega tako visoko podporo.
Odgovori
0 0
Prleški Ivek
07. 01. 2026 20.35
Baje da je Janša uspel s pritožbo na izključitev iz KP. Zato presenetljivo zapušča sds.
Odgovori
0 0
AleksanderS
07. 01. 2026 20.35
Sukicka se vedno caka glasove iz centra -23.3.2026’ - ne more dojet da gre na smetišče zgodovine
Odgovori
0 0
AleksanderS
07. 01. 2026 20.34
Sukicka se vedno caka glasove iz centra -23.3.2026’
Odgovori
0 0
SpamEx
07. 01. 2026 20.33
Vatovec je pokazal koliko je vreden. Bolj malo. Potem se pa vprašaš ali je to sploh reklama za SD? je pa res da je vsaka reklama dobra reklama 2 meseca pred volitvami
Odgovori
0 0
slovenc59
07. 01. 2026 20.33
Iz zanesljivih virov sem izvedel da bo penzič jj prestopil h karlu erjavcu.....Skupaj bosta vladala združeni stranki ! Dump@dumpest....
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
07. 01. 2026 20.29
še malo pa bo golob šel tja kamor spada.. na smetišče slovenske zgodovine ...in to kot eden najslabših se žesedaj ve..zgodovina bo pa odkrila še dosti tega dnoja
Odgovori
+0
2 2
patogen
07. 01. 2026 20.27
Vedno sem trdil, da je Levica in podobni Novi obrazi le odtenek SDja. SD jih nastavlja, da dobi na naslednjih volitvah zadosti glasov za parlament. Preimenovanje Socialdemokratov v Komuniste in obratno, smo pa videli že v zgodovini. Leta 1911 se je socialdemokratska stranka Rusije preimenoval v Komunistično Partijo Rusije. Leta 1991 je KP Slovenije preoblikovana v SD.
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
07. 01. 2026 20.23
Kaviar komunajzli kako vas ni sram? Denar je sveta vladar
Odgovori
+4
5 1
assassin911
07. 01. 2026 20.22
Kje vidite levo sredino? Vsi od goloba, hana in mesca so skrajno levi. Edino pokojni Drnovšek je proti koncu postal sredinski.
Odgovori
+4
6 2
zdravilozavse
07. 01. 2026 20.21
Dejstvo je,da je T.Vatovec odšel zaradi svojih koristi in tudi k ta pravim,ki se dobro ščitijo.Ampak levico ne boli to, da je odšel saj ni prvi, pred njim je že odšel Miha Kordiš pa tudi ni bil problem. Levico boli,ker v zameno za izgubljene člane in poslance ni dobila ničesar od nikogar v zameno in to jih najbolj boli,vse ostalo je nepomembno!😄😄
Odgovori
+3
3 0
obožeobože
07. 01. 2026 20.20
Leva sredina🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
LukaS8
07. 01. 2026 20.20
Levica ni izgubila nič, SD na drugi strani pa ni pridobila nič. Edini v levici, ki je imel nekaj jaj* in načela je bil Kordiš. Sicer za moj okus rahel extremist a vseeno. Je vsaj stal za svojimi besedami in prepričanji.
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
07. 01. 2026 20.20
JJ vabi mesca v svojo stranko
Odgovori
+0
2 2
MARATONEC1
07. 01. 2026 20.20
KRIVO.JANŠA pravi, da je on naslednji !!!!!!!!!!!!⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️
Odgovori
+1
2 1
dedek12345
07. 01. 2026 20.17
Levica nima šans na volitvah, ker nima več pametnih ljudi. Vsi ki so odšli so odšli zaradi neume vrečkojce in neumne sukičke. Lahko jih je sram.
Odgovori
+6
8 2
Puško v koruzo
07. 01. 2026 20.24
Lahko jih je sram. Zakaj že? Ker nimajo šans na volitvah? Zaradi neumne sukičke? Kaj pa če bi tebe bilo sram, da komentiraš neumno.
Odgovori
-1
2 3
Rožle Patriot
07. 01. 2026 20.11
Te lewake pa ni čisto nič sram .. gre takole svoje zay ... in se jim še smeji v obraz !!!
Odgovori
+6
8 2
Vera in Bog
07. 01. 2026 20.13
Ni morale. Človek brez edine zveličavne religije je izgubljen
Odgovori
+2
4 2
SpamEx
07. 01. 2026 20.10
Od kdaj je Vatovec tako pomeben člen česarkoli? ne bodite naivni gre za poceni predvolilne fore
Odgovori
+5
7 2
Vera in Bog
07. 01. 2026 20.10
Rešote nas zavedni Jugoslovani. Slovenci pa tretje kolo?
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
