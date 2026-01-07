V Levici po odhodu Vatovca še vedno presenečeni. Janša: Mesec je naslednji

Na vratih poslanske skupine Levice, kjer je bil še do včeraj na vrhu kot vodja poslanske skupine napisan Matej Tašner Vatovec, je danes njegovo ime že prelepljeno. Njegova zdaj že nekdanja strankarska kolegica Nataša Sukič pa po prespani noči še vedno v šoku. "Še zmeraj sem presenečena, ne razumem, zakaj se je to zgodilo." Predvsem zaradi izbire stranke, dodaja Sukičeva. Ob tem pa s kritiko na račun koalicijske partnerice SD, ki jim je speljala vodjo poslancev, ne skopari. "Je polna različnih afer, od TEŠ6, v vsakem mandatu praktično, do Litijske, do obvodov financiranja preko inštituta, v stranko, ki podpira NATO, ki podpira povečevanje stroškov za oboroževanje, skratka same take stvari, ki so v popolnem nasprotju z mojim nekdanjim tovarišem Vatovcem."

Ime Mateja Tašnerja Vatovca je že prelepljeno FOTO: POP TV

Na nove očitke več kot očitno razjarjene Levice pa v SD danes odgovarjajo le pisno: "Verjamemo, da bomo z Levico do in po volitvah še naprej sodelovali v levosredinski koaliciji ter krepili skupne ideje in vrednote, ki presegajo morebitna trenutna nezadovoljstva." Kar nekaj nezadovoljstva pa naj bi bilo tudi v SD. Ne le, da poslanci o prestopu niso vedeli ničesar, v isti volilni enoti se bo Tašner Vatovec za glasove spopadel z vodjo poslancev Meiro Hot. Oba bosta namreč kandidirala v svojem okraju, Vatovec v Kopru, Hot pa v Piranu. In kaj kaže zgodovina? Na volitvah 2018 je SD v tej enoti dobila dva mandata, na zadnjih pred štirimi leti pa enega. Za primerjavo, takrat je Meira Hot dobila višji odstotek glasov kot Vatovec.

Tašner Vatovec se bo za glasove spopadel v isti volilni enoti kot Meira Hot. FOTO: POP TV

Janša: Naslednji bo prestopil Mesec