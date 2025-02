Prestop preiskuje protikorupcijska komisija: 'Hvaležen sem za njegov pogum'

"Je sposoben politik mlajše generacije, človek, ki je zvest svojim ciljem. Na svoji politični poti je spoznal, da si v prihodnje še želi ostati v politiki in se je zato tudi pridružil Demokratom," tako prestop Tineta Novaka komentira Anže Logar. Na to, da prestop pregleduje protikorupcijska komisija, Logar odgovarja, da je tovrstna obtožba unikum: "Gre za prvi primer, da nekoga, ki je zaradi odločitve o prestopu na slabšem kot prej, preiskujejo za domnevno koruptivna dejanja." Dodal je, da z veseljem priča pred protikorupcijsko komisijo. Novaku je hvaležen za njegov pogum, je poudaril.



Gibanje Svoboda: gre za izdajo zaupanja volivk in volivcev

Gre za izdajo zaupanja volivk in volivcev. Tako, precej nazorno, pa so iz Gibanja Svoboda po izvršnem odboru stranke sporočili, kaj si mislijo o prestopu njihovega, zdaj že nekdanjega, poslanca Tineta Novaka. V poslanski skupini tega niso pričakovali. Presenetil je tudi predsednika vlade.

Gre za 37-letnega, sicer manj vidnega predstavnika ljudstva, ki je iz Svobode presedlal v klop Logarjevih Demokratov. V parlamentu spada med bolj redkobesedne poslance - po številu izgovorjenih besed na sejah je - glede na parlameter - med 90 poslanci na 76. mestu. Nataša Avšič Bogovič pravi: "Smo pa v bistvu še bolj razočarani nad kolegom, glede na to, kateri stranki se priključuje. Gre za desno stranko, to je vsem jasno, gre za podaljšek, satelit."

A Novak Svobodi žogico vrača: "Z žalostjo sem opazoval, kako so se naši cilji oddaljevali od prvotnih načel - reforme so postajale kozmetične, obljube pa so ostale neizpolnjene. Poskušal sem to dinamiko spremeniti od znotraj, a brez pravega premika. Zato sem sprejel težko, a iskreno odločitev."

Preiskava protikorupcijske komisije

Toda, še preden je Novak formalno sploh prestopil, je njegov premik zaznala protikorupcijska komisija. Na podlagi prijave namreč preverja, ali je Novak k Logarju prestopil - in mu s tem omogočil oblikovanje poslanske skupine - v zameno, ko mu je Logar pomagal do funkcije posebnega odposlanca Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

"Ko sem nastopil to funkcijo kot popolno politični analfabet, mi je pomagal pri mreženju z ostalimi delegati, tu se je njegova pomembna naloga zaključila. Vse ostale aktivnosti sem pa dobro leto vodil sam." Funkcijo pa da bo - dodaja Novak - s prestopom tako ali tako izgubil. Da je Logar ves december in januar panično iskal naivno žrtev in sedaj našel svobodnjaka Tineta, pa o prestopu meni Logarjev nesojeni politični zaveznik, in dodaja, da bo Tine kot Prekmurec naredil usodno politično napako, če se proda rdečemu Ljubljančanu. Kot pravi Dejan Kaloh: "Kolikor mi govorijo moji lokalni kolegi politiki, si njegova stranka v Prekmurju in pa na Štajerskem ravno zaradi tega ljubljanskega pedigreja Logarja ne more obetati kaj dosti podpore."

Na to Logar odgovarja, "da Demokrati nastajajo ravno zaradi etiketiranja, ki ga slišimo pri 'stari' politiki in da nova politika išče tisto, kar nas povezuje."

Po decembrski raziskavi Mediane sicer Logarjevi Demokrati z dobrimi desetimi odstotki kotirajo na tretje mesto, tik za Gibanjem Svoboda in SDS. Poslanska skupina Demokratov naj bi tudi uradno nastala prihodnji teden, pri čemer pa bi lahko Logarjevim poslancem njegova nekdanja stranka SDS otežila, da bi zasedli mesta v delovnih odborih. Neuradno namreč SDS nekaterih mest, ki jih trenutno zasedajo, niso pripravljeni predati.