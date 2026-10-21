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Prestrašen in premražen ujet v vodi: srnjaka rešili brez poškodb

Hotinja vas, 21. 10. 2026 09.42 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
Ne.M.
Gasilci PGD Hotinja vas iz stare čistilne naprave rešili srnjaka

Živalski klici na pomoč iz zapuščene čistilne naprave v Hotinji vasi so razkrili nepričakovan prizor. Občanka je v vodi zagledala premraženega srnjaka, poklicala gasilce, ki so ga nato rešili iz okroglega betonskega objekta, lovci pa kasneje pospremili nazaj v naravno okolje.

Po klicu občanke, ki je slišala klice ujete živali v stari čistilni napravi v Hotinji vasi, so se gasilci PGD Hotinja vas (v občini Hoče - Slivnica) v nedeljo dopoldne hitro odzvali in odhiteli na pomoč. Naleteli so na srnjaka, ujetega v vodi čistilne naprave v bližini pešpoti, je povedal poveljnik PGD Hotinja vas Aleš Serdinšek. Rešili so ga s tehničnim posegom, žival ob tem ni utrpela nobenih poškodb.

"Seveda je bila žival premražena in prestrašena. Ko smo jo potegnili ven, smo jo z odejo ustrezno umirili, zavarovali in ogreli. Vmes smo kontaktirali že Lovsko družino Rače, ki so takoj prihiteli na pomoč. Srnjaka smo jim predali, oni pa so ga varno pospremili na prosto," je še povedal Serdinšek.

Kot je poudaril, je na lokaciji prvič prišlo do podobnega dogodka. Gre za okrogel, betonski objekt oz. nekdanjo čistilno napravo. Po zaključeni intervenciji so gasilci klicali na občino za zavarovanje in sanacijo lokacije. Tam so se takoj odzvali, že naslednji dan so po njegovih besedah odstranili vejevje in grmovje ter fizično zavarovali kraj z mrežo, je še dodal. Serdinšek je ob tem želel pohvaliti še vse svoje operativce za vestno in strokovno delo.

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srnjak čistilna naprava ujet

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Apolonia1
21. 10. 2026 11.43
Lepo 😍
Odgovori
0 0
York
21. 10. 2026 11.26
Fantje, hvala vam. Tudi gospe, ki je poklicala na pomoč. Srnjačku srečno.
Odgovori
+7
7 0
Morskadeklica123
21. 10. 2026 11.31
Edini lep komentar! Vse drugo pa kot da niso ljudje!
Odgovori
+3
3 0
DEBELA OLIVA
21. 10. 2026 11.17
Golaž je odličen sam ga je potreba še malo porediti
Odgovori
-6
1 7
lakala28
21. 10. 2026 10.53
Srnjaček otrok. lepo, da so mu prihranili strah in paniko. Ampak, ko bo zrastel, bo imel rogovje in z lahko koga napadel, poškodoval, ubil... le zakaj ga niso naši velemojstri čuvajev narave lovci mirno ubili in preprečili nevarnost, kot to najrajši počnejo in hkrati še trofeje prodajajo? Upam, da nje bodo tožili gasilcev, ki so jim preprečili veselje.
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-9
1 10
Apolonia1
21. 10. 2026 11.44
A ti to resno?
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+1
1 0
nikagaja
21. 10. 2026 10.39
to je ze cas, ko lovci polnijo svoje skrinje. vseeno upam, da ta srnjacek ne bo tako koncal.
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+2
5 3
ImamLastnoMnenje
21. 10. 2026 10.29
Pa so ga res pospremili na prosto? To žal ni v njihovi navadi.....
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+1
4 3
sebak81
21. 10. 2026 10.25
Gasilci ga rešili, lovci gotovo že kuhajo golaž..
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-3
4 7
AlienTechnology
21. 10. 2026 10.17
slava jim
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+4
7 3
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