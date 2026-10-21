Prestrašen in premražen ujet v vodi: srnjaka rešili brez poškodb

Po klicu občanke, ki je slišala klice ujete živali v stari čistilni napravi v Hotinji vasi, so se gasilci PGD Hotinja vas (v občini Hoče - Slivnica) v nedeljo dopoldne hitro odzvali in odhiteli na pomoč. Naleteli so na srnjaka, ujetega v vodi čistilne naprave v bližini pešpoti, je povedal poveljnik PGD Hotinja vas Aleš Serdinšek. Rešili so ga s tehničnim posegom, žival ob tem ni utrpela nobenih poškodb.

"Seveda je bila žival premražena in prestrašena. Ko smo jo potegnili ven, smo jo z odejo ustrezno umirili, zavarovali in ogreli. Vmes smo kontaktirali že Lovsko družino Rače, ki so takoj prihiteli na pomoč. Srnjaka smo jim predali, oni pa so ga varno pospremili na prosto," je še povedal Serdinšek.