Presušena tudi Severna Primorska: poziv k skrajnemu varčevanju s pitno vodo

V občinah Ajdovščina in Vipava, kjer za vodooskrbo skrbi Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, so razmere ob spoštovanju varčevalnih ukrepov za zdaj večinoma še vzdržne. Vsi viri, vključno z največjim, pa so drastično upadli. Gre za največji upad v zadnjih 30 letih, zato imajo težavo z zagotavljanjem zadostnih količin vode predvsem v konicah. Že pred tedni so tako prepovedali vsako nenujno uporabo pitne vode, denimo za zalivanje in pranje avtomobilov, v jutranjih in večernih urah.

480 milimetrov manj padavin, ponekod presahnili izviri vode

Vodo so doslej morali enkrat prepeljati v vodohran Vrhpolje, najbolj kritično pa je območje Podkraja in Stare Pošte, ker so na tem delu vsi trije izviri praktično presahnili. V Podkraj so opravili že kakih 30 voženj po šest kubičnih metrov vode, na Staro Pošto pa več kot 35 takih voženj, vendar tja vodo vozijo skorajda vsako poletje. Na tem delu se gradi nov vodovod, ki bo v naslednjem letu povezal kraje Višnje, Podkraj in Belo na sistem iz Skuka.