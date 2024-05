Policija: Iz posnetkov je razvidno, da je bila uporaba fizične sile prekoračena

Po množičnem pretepu na veselici v Vitanjah, ki ga je organiziralo tamkajšnje turistično društvo in se je končal z vsaj šestimi poškodovanimi, so se v javnosti pojavili očitki, da je varnostna služba z uporabo solzivca in prisilnih sredstev na dogodku presegla svoja pooblastila, poleg tega pa razburja tudi to, da naj bi na posnetkih fizično silo poleg varnostnikov uporabljali tudi reditelji, ki pooblastil za posredovanje v tovrstnih primerih sploh nimajo. Robert Vipotnik Sirc, načelnik policijske postaje Slovenske Konjice, je potrdil, da je bila uporaba fizične sile prekoračena. Policija sicer čaka poročilo varnostne službe.