Pretep na gradbišču kanala C0 v Ljubljani

Lastniki zemljišč so želeli ograjo podreti, da bi sprožili uradni spor in prihod Policije, varnostniki se niso strinjali, da jih pri delu snemajo, pri čemer je prišlo do pretepa, je poročala Televizija Slovenija. Dve osebi sta potrebovali zdravniško pomoč.

Gre za najnovejšega v nizu incidentov na gradbišču kanala, ki razburja del lastnikov okoliških zemljišč. Projektu ob tem nasprotuje tudi del mestne ljubljanske opozicije, ki je v začetku meseca na to temo sklical izredno sejo mestnega sveta, a je bil ta nesklepčen. S predlaganim sklepom so želeli med drugim občino pozvati, naj projekt ustavi.