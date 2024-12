Pretep na Krvavcu: Policija izsledila in pridržala pet Slovencev

"Včeraj čez dan so izsledili in v nadaljevanju odredili pridržanje za čas izvedbe preiskovalnih dejanj petim osebam, državljanom Slovenije, osumljenih izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper življenje in telo," so nam potrdili na PU Kranj. Policisti in kriminalisti sicer nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil, pridobivanjem in ovrednotenjem dokazov, opravljanjem posamičnih preiskovalnih dejanj in identificiranjem udeleženih.

"Ker kriminalistična preiskava še vedno intenzivno poteka, vam več podatkov ne moremo posredovati. O vseh ugotovitvah obveščamo pristojno državno tožilstvo," so nam še sporočili kranjski policisti.