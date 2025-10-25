Pretep pred novomeškim lokalom, občan v kritičnem stanju

V Novem mestu je pred enim izmed lokalov prišlo do pretepa. Po naših informacijah gre za očeta, ki je prišel po svojega sina, tam pa ga je pričakala skupina ljudi, ki ga je napadla, ko je ta izstopil iz svojega avtomobila. Kot so nam potrdili v bolnišnici, trenutno leži v enoti za intenzivno terapijo in je v smrtni nevarnosti. Osumljenca so policisti prijeli.

Posledice pretepa v Novem mestu

Ponoči je v Novem mestu prišlo do napada na občana, ta naj bi utrpel hude poškodbe glave in je po naših informacijah v smrtni nevarnosti. Iz Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so bili o dogodku, do katerega je prišlo na Rozmanovi ulici, obveščeni nekaj po 2.30. Poškodovanega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, tam pa so jim ptordili, da je bil hudo poškodovan. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja iz poglavja Kazenskega zakonika zoper življenje in telo.

Policisti odvzeli prostost 20-letnemu osumljencu

Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave so novomeški kriminalisti identificirali 20-letnega osumljenca. Danes popoldne so ga izsledili in mu odvzeli prostost. Zaradi preiskave in zbiranja obvestil, ki še poteka, podrobnosti še ne morejo pojasnjevati, so zapisali. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Iz Mestne občine Novo mesto so sporočili, da napad ostro obsojajo. "Nasilni dogodek na žalost dokazuje, da se romska problematika, na katero župani jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti situacije ne ukrepa," so zapisali na družbenih omrežjih. Po njihovih navedbah je župan Gregor Macedoni zato v imenu občanov in občank, "ki si zaslužijo varnosti v lastnem okolju", znova zahteval takojšnje ukrepanje tako v primeru nedavnega napada kot pri spremembi kazenske zakonodaje.

