Pretepeni 19-letnik izven smrtne nevarnosti

Kakšno je njegovo zdravstveno stanje? Ali so o dogodku v Poreču obvestili slovensko zunanje ministrstvo? Se je to na brutalen pretep odzvalo? Govorili smo z mamo 19-letnika, ki pravi, da Teo ostaja v kliničnem centru, ni pa več na intenzivnem oddelku. Tudi z UKC Ljubljana uradno sporočajo, da je stanje 19-letnika stabilno in da je zunaj smrtne nevarnosti.

Istrska policija do konca preiskave izjave ne daje. So pa pisno sporočili, da je pet oseb, ki so jih pridržali, v prostorih policije pod nadzorom. Z našega ministrstva za zunanje zadeve pa, da jih formalno o dogodku ni obvestil nihče, tudi ne hrvaški organi. Pričakujejo pa, da bodo hrvaške oblasti v celoti raziskale dogodek in ukrepale v skladu z zakonom.