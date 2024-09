Pretepla psa in ga odvrgla v smetnjak, Policija prosi za pomoč

Pojavil se je posnetek, na katerem je razvidno, da se je ženska z avtomobilom pripeljala na ekološki otok, kjer je v smetnjak odvrgla psa. To naj bi se zgodilo v okolici Kranja. Kot so zapisali na Facebook skupini Izgubljene in najdene živali, naj bi desetletnega kužka Filipa njegova lastnica v nedeljo pretepla in odvrgla v smetnjak, njeno dejanje pa so posnele nadzorne kamere. Psa so našli v ponedeljek zvečer, k sebi pa ga je vzel Simon Mihorič iz Društva srce za bulle.