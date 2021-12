Čez dan je kar nekaj ljudi hitelo po še zadnjih božičnih nakupih, nekateri so zadnji hip kupovali darila, drugi živila za božično večerjo. Pretirane gneče sicer v trgovinah ni bilo, večina se je po nakupih odpravila v preteklih dneh. Po nakupih so hiteli predvsem še tisti zadnji zamudniki, ki so iskali še zadnja darila za svoje najbližje.