Pretiranega zanimanja za prenosnike Stojmenove Duh ni. Zakaj?

Še deset dni imajo družine iz prvega in drugega dohodkovnega razreda čas, da vložijo vlogo za dodelitev brezplačnega računalnika. Gre sicer za družine, ki mesečno ne prejmejo več kot 385 evrov na družinskega člana, drugi pogoj pa je, da imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka.

Četudi gre za preprosta navodila, so na javnem skladu, ki izdaja odločbe, več kot polovico vlog zavrnili. Kaj so glavni razlogi?

"Starši oziroma družina ne izpolnjuje pogoja prvega oziroma drugega dohodkovnega razreda, dostikrat se pa zgodi tudi to, da starši oddajo vlogo za vsakega posameznega otroka. Še enkrat bi poudarila, da ne bo težav – na vsako družino en računalnik. Torej, tudi če so otroci trije, en računalnik," je poudarila Barbara Leder, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Do danes so izdali 950 pozitivnih in nekaj čez 1000 negativnih odločb. Enega od razlogov, da ni tolikšnega zanimanja, vidijo v zadregi staršev, kaj bo z računalnikom, če se ta poškoduje in ali bo dejansko na koncu res njihova last. Zakon namreč predpisuje, da po dveh letih tako imenovanega brezplačnega najema računalnik ni več vreden nič več in družini ostane kot njihova lastnina.

Štiri mesece po tem, ko so začeli deliti računalnike, se z ministrstvom za digitalno preobrazbo dogovarjajo tudi za terensko svetovanje pri izpolnjevanju vlog. Pred dnevi so se sicer v javnosti pojavili očitki, da sklad zavrača vloge, če te niso poslane po pošti ali osebno vročene.

"Če pa kdo pošlje po elektronski poti, bodo sodelavci to zadevo pogledali in potem na vsebino ustrezno reagirali, ni tako, da je ne bi sprejeli," je pojasnila Lederjeva.

Ker bo še skoraj 9000 računalnikov prihodnji teden, ko se zaključi drugi javni poziv, ostalo nerazdeljenih, je že jasno, da bo ministrstvo Stojmenove Duh razpis, tik pred začetkom novega šolskega leta, podaljšalo. Dohodkovne razrede bodo predvidoma razširili vse do šestega, kar pomeni, da bodo upravičenci postali vsi, ki na družinskega člana prejmejo do 820 evrov na mesec.