Pretočnost cest: 'Kot država in družba tu zamujamo že desetletje ali dve'

Nezadovoljstvo in jeza voznikov, ki vsakodnevno stojijo v zastojih na avtocestah, sta v vročinskem valu še večja. Vsako leto je prometa več za 10 odstotkov, strokovnjaki pa pravijo, da naj se na zastoje navadimo. Vse več je tudi tovornjakov, ki večinoma zasedajo vozne pasove. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek pa voznikom sporoča: "Bodite potrpežljivi." Ima Dars res že konkretne rešitve in ali mu bo politika sledila? V studiu smo gostili direktorica Direktorata za okolje Tanjo Bolte in predsednika uprave Dars Valentina Hajdinjaka. Slednji pravi, da ima širitev ljubljanske obvoznice "dolgo brado" ter da kot država in družba zamujamo že desetletje ali dve.

Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak poudarja, da se je treba zavedati, da promet na avtocestnem križu vseskozi narašča, še posebej se je začel vzpenjati po vstopu Hrvaške v Schengen, temu pa da bomo priča tudi v prihodnje. Dodal je tudi, da ima Dars na mizi več kratkoročnih ukrepov, da se nekateri že izvajajo, nekateri pa da se še bodo. Kako pa kaže tretjemu pasu na vpadnicah Domžale - Ljubljana, Vrhnika - Ljubljana? "Tu imamo sprojektirano že celotno zadevo. Upali in želeli smo si, da presoje vplivov n okolje ne bo treba opravljati ter da ne bomo potrebovali okoljevarstvenega soglasja," je povedal oddaji 24UR ZVEČER. A pristojne inštitucije so odločile drugače. Zdaj so pripravili celotno vlogo, ki jo bodo v prihodnjih tednih poslali na pristojno ministrstvo. "Želeli bi si, da bi bil čas od vloge do pridobitve okoljevarstvenega soglasja čim krajši, da bi lahko tako čim prej začeli z izbiro izvajalca in nenazadnje tudi z deli," je dodal.

icon-expand Prometni zastoj FOTO: Shutterstock

Pa bodo na ministrstvu ukrepali urgentno? "Investitor mora najprej vlogo pripraviti tako, da bo čim manj dopolnitev oz. da teh ne bo. Potem pa bomo v skladu z zakonodajo in ostalim, če bo to potrebno, prioritetno obravnavali vlogo," je dejala direktorica Direktorata za okolje Tanja Bolte. Soglasje je sicer tokrat odvisno le od ministrstva za okolje, podnebje in energijo. "Če bi šlo za gradnjo, bi šlo za integralno dovoljenje in takrat je tu tudi ministrstvo za naravne vire," je pojasnila. "V konkretnem primeru imamo srečo, da nam ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja. Dela bomo namreč izvajali po t. i. vzdrževalnih delih v javno korist. Tako pridobimo le okoljevarstveno soglasje in potem začnemo," se je strinjal tudi Hajdinjak. Ljubljanska obvoznica: 'Zgodba, ki ima že dolgo brado' Kaj pa ljubljanska obvoznica? "To je zgodba, ki ima dolgo brado," priznava Hajdinjak, ki ob tem dodaja, da "kot država in družba tukaj zamujamo že desetletje ali dve". Kot je dejal, je Dars že leta 2018 pripravil predlog in strokovne podlage ter jih naslovil na ministrstvo za infrastrukturo, da bi pričeli s pripravo državnega prostorskega načrta za širitev ljubljanskega obroča. Ministrstvo za infrastrukturo je takrat Darsu pritrdilo, zadeva pa je šla na takratno ministrstvo za okolje in prostor, kjer pa so se stvari ustavile. "Ko s prometnimi strokovnjaki analiziramo prometne tokove in vse večji obseg prometa, se zavedamo, da je treba na tem področju nekaj narediti," je dejal. Skrbi pa ga, da se podoben odsek Postojna - Jelšane v prostor umešča že 17 let. Toliko časa se namreč država in lokalne skupnosti niso sposobne dogovoriti o najustreznejši trasi.