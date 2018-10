Pretok Drave se povečuje, pristojni opozarjajo na možnost poplav

Padavine so nam ta konec tedna prizanesle, a ponedeljek prinaša novo nevarnost – močan južni veter, ki bo zvečer in v prvi polovici noči na torek marsikje po nižinah v sunkih dosegal viharne, v višjih legah pa tudi orkanske hitrosti.O vetrolomu tako že poročajo s Črne na Koroškem, kjer drevesa po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje ogrožajo lokalno cesto in električne povezave.

Drava se bo razlivala

Na osnovi vremenskih napovedi in sporočil iz Avstrije je za torek napovedan možen pretok reke Drave 1700 kubičnih metrov na sekundo na meji med Slovenijo in Avstrijo. Ker bodo lokalni dotoki predvidoma dosegli pretok do 200 kubičnih metrov na sekundo, to pomeni, da lahko pretoki reke Drave na območju Slovenije dosežejo 1900 kubičnih metrov na sekundo. To pa je že pretok, ki povzroča razlivanja na nižje ležečih krajih ob reki Dravi, so sporočili iz Dravskih elektrarn Maribor (Dem).