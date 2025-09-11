Svetli način
Slovenija

Pretok Kolpe se je ustalil, naraščajo še Krka, Sava in Vipava

Ljubljana, 11. 09. 2025 10.39 | Posodobljeno pred eno minuto

Pretok Kolpe se je v jutranjih urah ustalil tudi v spodjem toku, se pa reka razliva na običajnih območjih. Naraščajo še Krka in Sava v spodnjem toku ter Vipava, reke v zaledju kraške Ljubljanice in Rižana. Prevladuje velika vodnatost rek, Krka v spodnjem toku, reke v porečju Sore ter posamezne reke na vzhodu države pa imajo srednjo vodnatost.

Danes dopoldne bo Kolpa še naraščala. Preko dneva in zvečer bodo naraščale še Krka in posamezne reke v zaledju kraške Ljubljanice. Drugje po državi bodo reke upadale. Ob krajevnih plohah in nevihtah lahko danes prehodno narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države, navaja Agencija RS za okolje (Arso) v zadnjem hidrološkem poročilu.

V petek in soboto se bo nadaljevalo upadanje večine rek po državi. Vse več rek bo imelo srednjo vodnatost, Vipava in Krka v spodjem toku ter posamezne reke v zaledju kraške Ljubljanice pa bodo ohranjale veliko vodnatost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gladina morja ob slovenski obali bo ob opoldanski plimi med 11. in 13. uro povišana. Morje se lahko na najbolj izpostavljenih delih obale razlije v višini do deset centimetrov.

Jutranja temperatura večine rek je med devet in 19 stopinj Celzija. More ob slovenski obali ima dobrih 24 stopinj Celzija.

Padavine so nevšečnosti povzročile tudi na cesti. Zaradi poplavljenega cestišča so po navedbah prometnoinformacijskega centra popolne zapore na cestah Osilnica-Bosiljeva Loka med krajema Ložec in Bosiljeva Loka, Fara-Grgelj-Dol, Dol-Prelesje, Kot-Sodevci, Kot-Radenci in cesta v Laško-Zagrad ob gradbišču novega mostu.

