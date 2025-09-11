Pretok Kolpe se je ustalil, naraščajo še Krka, Sava in Vipava

Danes dopoldne bo Kolpa še naraščala. Preko dneva in zvečer bodo naraščale še Krka in posamezne reke v zaledju kraške Ljubljanice. Drugje po državi bodo reke upadale. Ob krajevnih plohah in nevihtah lahko danes prehodno narastejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke v več delih države, navaja Agencija RS za okolje (Arso) v zadnjem hidrološkem poročilu.

V petek in soboto se bo nadaljevalo upadanje večine rek po državi. Vse več rek bo imelo srednjo vodnatost, Vipava in Krka v spodjem toku ter posamezne reke v zaledju kraške Ljubljanice pa bodo ohranjale veliko vodnatost.