'Pretoplo ozračje za ta čas v letu': v eni uri našteli več kot 1500 strel

Na Agenciji RS za okolje je ponoči na spletu zapisala, da so poleg nalivov, sodre in močnejših sunkov vetra zabeležili tudi veliko število razelektritev. V eni uri so našteli namreč več kot 1500 bliskov strel. "Za konec oktobra je to kar veliko strel. V podobnih razmerah v atmosferi bi tako dogajanje pričakovali poleti in ne zdaj," je dejala dežurna meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik Zakotnik.

Trenutno je zrak nadpovprečno topel, tudi morje je še vedno toplo, v zraku pa je veliko vlage, na vreme v Sloveniji pa vpliva tudi vreme drugod. "Očitno je to pokazatelj, da bomo verjetno imeli ob takih razmerah tudi dolgo v jesen burnejše vremenske procese," je povedala in dodala, da je za jesen sicer značilno večdnevno deževje, a brez grmenja in močnega vetra.