Družina napadenega pravosodnega policista: 'Potarnal, da je preobremenjen'

Kot je povedala družina napadenega pravosodnega policista , ki ga je obsojenec, ki prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja umora, včeraj z jedilnim nožem dvakrat zabodel v hrbet in enkrat v sprednjo stran trupa, jih je ta dogodek izjemno pretresel: "Prizadelo nas je, fant ima le dva otroka in družino. To ni enostavno." Ravno minuli teden je družini potarnal, da je preobremenjen.

Lani so zabeležili 12 napadov in šest poskusov, leto pred tem pa 23 napadov, enaka številka je bila tudi leta 2016, težjih poškodb zaposleni v slovenskih zaporih niso imeli, le lažje.

Med vzroki za utrujenost in izčrpanost paznikov levji delež nosijo nadure. En paznik na Dobu jih je minulo leto oddelal okoli 160, skupaj pa so jih imeli kar 22.000. Je napadalec, neuradno Samo Tadin, ki ima na vesti že 33-letnega viškega policista Igorja Mauserja, zato lahko trikrat zamahnil z jedilnim nožem?

Kot je povedala Manca Kraševec, specializantka urologije, je bila sila, s katero je zamahnil napadalec, najbrž kar velika, saj je ta prišel skozi kožo, a na srečo ne do mišic. "Tukaj ostanejo posledice za družino, če že drugje ne, ampak odgovorni nič ne naredijo, kot da se nič ne zgodi, to ni v redu, to ni pošteno,"opozarja njegova družina."

Manca Kraševec je pojasnila, da je napadeni razložil, da je šel v celico k zaporniku, kjer lahko imajo pribor, ta pa ga je nenadoma zabodel z nožem v prsni koš, najprej z zadnje strani in potem še s sprednje.

Problematično, da je pravosodni policist zaporniku obrnil hrbet

Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je povedal, da je za torek že sklican sestanek direktorjev in vodij oddelkov za varnost. V primeru napada je predstavil prve analize primera, ki so pokazale, da je bila zadeva povečini sicer izvedena korektno, a da ostane dilema v dilemu postopanja, ko je prišlo do položaja, v katerem je bil pravosodni policist s hrbtom obrnjen proti napadalcu. " S hrbtom se ne obrača proti zaprtemu,to je eno osnovnih načel varnega delovanja" je dejal Podržaj in dodal, da je samozaščita prvi in najboljši varnostni ukrep.

Frančišek Verkje dejal, da je prepričan, da pravosodni policist ni pričakoval napada, čeprav je bil tudi ta zapornik znan po tem, da se maščuje policistom, če delajo v smeri zakona.

Lani zabeležili 12 napadov in šest poskusov napadov na pravosodne policiste

In ne le napadi, tudi pobegi so zaskrbljujoči. Ob zadnjem dvojnem v Kopru so pravosodni policisti krivili preveliko toleranco zapornikov, slabo organizacijo, pomanjkanje kadrov. Vodstvo je s poročilom interne komisije vrnilo udarec, a da sta subjektivno odgovorna pravosodna policista, so sodelavci družno zavrnili na protestnem shodu.