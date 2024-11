Pretreseni sodniki: Grožnje zaradi preteklih odločitev so nesprejemljive

"V sodobni demokratični družbi obstajajo druge oblike izražanja nestrinjanja, od svobode izražanja do svobode zbiranja in združevanja. Grožnje življenju in zdravju nimajo mesta v demokratični družbi in so obsojanja vredne," so v sodniškem društvu zapisali v današnji izjavi za javnost.

Da na spletu krožijo neprimerne fotografije več sodnikov z njihovimi domačimi naslovi in pozivi k nasilju, je v torek opozorila ministrica za pravosodje Andreja Katič. Povedala, da jo je o kroženju fotografij in sovražnih sporočil po spletu obvestil predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević, ki naj bi o tem obvestil tudi predsednico Sodnega sveta Urško Kežmah in Policijo.

Po besedah ministrice Katičeve gre za sodnike, povezane s primeri več sojenj prvaku SDS Janezu Janši. Za komentar glede objavljenih groženj in podatkov smo zaprosili tudi predsednika največje opozicijske stranke. Na odgovore še čakamo.

Katičeva je predsednike vseh političnih strank pozvala, naj svojim podpornikom pojasnijo, da je takšno pozivanje k nasilju nesprejemljivo in se lahko stopnjuje tudi v vsakdanjem življenju.

Izrazila je pričakovanje, da bo Policija naredila vse, da se te objave čim prej umaknejo s spleta. Za vse navedene v objavah bo po njenih besedah treba izdelati oceno ogroženosti in glede na to ugotoviti, ali potrebujejo sodno varstvo.

Prejšnji teden smo poročali o požigu novogradnje brežiškega sodnika Almirja Kurspahića.