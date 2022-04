Zamenjava v grosupeljski SDS: Hočevar na bolniški, volilni štab prevzel Verlič

Hočevar je svojo politično kariero začel pri generalnem sekretarju treh Janševih vlad, Božu Predaliču . Ta je nato odšel na ministrstvo za notranje zadeve, na položaju pa ga je nasledila Hočevarjeva bivša žena Janja Garvas Hočevar . Portal Necenzurirano je poročal, da je moral položaj zapustiti zaradi zapletov pri obnovi hotela Elegans na Brdu pri Kranju. Hočevar naj bi se namreč zavzemal, da bi pri projektu sodelovalo grosupeljsko podjetje Hren Inženiring, ki redno sodeluje z občino in Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje, v katerem je Hočevar prvi nadzornik. Glede na podatke Erarja je Hren Inženiring za dela od občine prejel 956.808 evrov, od Javnega komunalnega podjetja Grosuplje pa 634.851 evrov.

Direktor občinske uprave Grosuplje in vidni član SDS Dušan Hočevar je deležen očitkov o zlorabi osebnega položaja in gradnji nepremičninskega imperija. Po pisanju časnika Reporter naj bi bil namreč vpleten v kupovanje in prodajo nepremičnin, prodajo ali oddajo stanovanj v Ljubljani, medtem ko ima v Kranjski Gori zemljišče, na katerem nameravajo zgraditi hotel.

Janša je v intervjuju za TV Slovenija konec lanskega leta izjavil, da je nekdo iz obnove hotela želel ukrasti kar 30 milijonov evrov in Šarčevo vlado obtožil, da je bila obnova, ki so jo načrtovali predraga, saj je razpis predvideval največ 30 milijonov za obnovo, ponudniki pa so postavljali cene višje od 40 milijonov.

Hočevar je sicer skupaj s svojim bratom ustanovil gradbeno podjetje. Po poročanju Reporterja pa naj bi trgovali z nepremičninami v Grosuplju in v Ljubljani, sodeloval naj bi tudi pri gradbenem projektu v Kranjski Gori, kjer je solastnik zemljišča, na katerem naj bi gradili hotel. Hočevar ima po podjetju PRO 6 solastništvo v hotelsko-turističnem podjetju Pod Vitrancem ter polovični delež v družbi Sončni dvorec v Grosuplju.

Hočevar naj bi imel tudi nepremičnine v hrvaškem Umagu preko podjetja Silboris, ki je v lasti Hočevarjevega svaka Danijela Srake in sina Zlatka Srake, direktorja propadlega podjetja Energoplan, ki je gradilo stadion v Stožicah. Preko tega projekta naj bi bila grosupeljska SDS povezana z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

Podjetje Silboris v Bašaniji pri Umagu namerava zgraditi turistično naselje na zemljišču velikem 12.799 kvadratnih metrov. Hočevar v odgovoru na naše poizvedbe zanika kakršne koli povezave z gradnjo turističnega naselja in zagotavlja, da imajo v Umagu le družinski apartma in nobenih drugih nepremičnin, prav tako, da nima vlaganj na Hrvaškem. "Ne sodelujem pri nobeni gradnji ali investiciji na Hrvaškem, prvič slišim za podjetje Silboris. Z Danijelom ne sodelujeva poslovno," je zapisal v odgovoru na naše vprašanje.

Je vodstvo stranke Hočevarja poslalo na bolniško?

Nedavnim razkritjem o Hočevarjevih nepremičninskih poslih in domnevnem spolnem nadlegovanju na grosupeljski občini je sledila začasna sprememba na vrhu občinskega odbora SDS in okrajnega volilnega štaba. Vodstvo obeh je prevzel župan Peter Verlič. Hočevar je namreč, sodeč po avtomatski povratnici njegove službene elektronske pošte, odsoten do začetka maja.

Kot je poročal Reporter, naj bi Verlič že pred časom zaradi nepremičninskih poslov zahteval zamenjavo Hočevarja, vendar naj bi se zanj takrat zavzel premier Janez Janša. Vlada je sicer v začetku aprila obiskala Grosuplje, kmalu za tem pa je prišlo do (začasne) zamenjave na vrhu lokalne SDS, in to tik pred volitvami. Hočevarjeva bolniška odsotnost naj bi bila namreč povezana z izgubo zaupanja vrha stranke SDS do enega svojih najvplivnejših članov.

Hočevar za 24ur.com zanika, da naj bi bile okoliščine povezane. Odgovoril nam je, da je njegova bolniška odsotnost dogovorjena že od lanske jeseni. "Vodenje OVŠ in OO SDS Grosuplje je zaradi moje bolniške odsotnosti prevzel Dr. Peter Verlič, da je lahko predvolilna kampanja tekla nemoteno." Kot pravi, ne držijo informacije, da naj bi bil v bolniško odsotnost prisiljen. "Bil sem bolniško odsoten zaradi gripe in pregledov na UKC, ki so bili datumsko dogovorjeni že od jeseni 2021, kar sem tudi vnaprej pojasnil v izogib dvomu."

Spomnimo, pred časom je za nas spregovorila priča, nekdanja zaposlena na občinski upravi in članica stranke SDS, ki trdi, da jo je Dušan Hočevar spolno nadlegoval in nato šikaniral na delovnem mestu. Hočevar vse obtožbe medtem ostro zavrača in jih označuje za poskus diskreditacije pred prihajajočimi volitvami.