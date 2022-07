Pretresljiv pogled na pogorišče iz zraka

Največji požar v zgodovini Slovenije je končno pod nadzorom. Sicer še ne dokončno zmago nad ognjem med drugim slavi kar 10 tisoč gasilcev in 1250 pripadnikov podpornih enot, ki so več kot teden dni garali na Krasu. S številkami je postregel poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko Samo Kosmač , ki je ob tem poudaril, da to ni več kot 12 tisoč posameznikov, ampak gre za seštevek enot, ki so bile po posameznih dnevih na požarišču.

Nepogrešljivo pomoč je nudila tudi Slovenska vojska (SV). Ta pri gašenju sodeluje že 10. dan, začeli so pretekli petek, v povprečju pa je dnevno vključenih 230 pripadnikov ter še 90 pripadnikov v rezervi, ki v polni pripravljenosti čakajo v vojašnici v Vipavi, je vojaško statistiko minulih dni predstavila predstavnica SV, podpolkovnica Nina Raduha.

"Dnevno smo uporabljali tri do štiri letalnike za gašenje. Naši letalniki so naleteli 224 ur in naredili več kot 2000 ciklov, kar je nekje 30 ur dnevno. V tem so odvrgli več kot dva milijona litrov vode," je nanizala številke. Dodala je, da je podporo na tleh zagotavljalo 70 vozil, med njimi dva oklepnika, dva avtobusa, terenska in osebna vozila, pa tudi 20-tonski bager.