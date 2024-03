Pretresljiv zapis: bo invalid zaradi stavke Fidesa izgubil službo?

"Naj pokličem taksi in plačam med 50 in 60 evrov na dan? Toliko na dan niti ne zaslužim. Vlak v Lenart ne vozi. Mogoče je rešitev avtoštop ne glede na vremenske razmere, negotovost uspeha in zapravljen čas? Mogoče pa je rešitev, da tudi jaz ne spoštujem več zakonov in vozim brez veljavnega vozniškega dovoljenja," se sprašuje. A kot poudarja, je kazen za to 500 evrov in zaseg vozila, če je pogoj za podaljšanje predložitev veljavnega zdravniškega spričevala: "Kaj me čaka, če se vseeno podam na cesto in se mi zgodi nesreča? Mislim, da sem pravno formalno avtomatsko kriv. Mi bo zavarovalnica izplačala odškodnino, če se mi zgodi kaj hudega? Gotovo ne, ker bodo spoštovali zakonodajo! Prepričan sem, da mi v tem primeru ne velja tudi avtomobilsko nezgodno in kasko zavarovanje."

Kot je spomnil, je Vlada RS sprejela odlok, po katerem mu pravica do zdravniškega pregleda ne glede na stavko pripada, vendar tega v inštitutu Soča ne spoštujejo. "Otroke v šoli učim, da živimo v pravni državi. Očitno jih zavajam. Odlok Vlade je končal na Ustavnem sodišču, ki bo o njegovi veljavnosti odločilo, ko pač bo. Glede na hitrost odločanja naših sodišč nisem prepričan, da bo to kmalu. Tudi če sodišče hitro odloči v korist invalidov, je malo verjetno, da bom prišel pravi čas na vrsto za zdravniški pregled, ker je pred mano že veliko drugih čakajočih," opisuje stisko vseh voznikov invalidov, ki so se znašli v brezizhodnem položaju.