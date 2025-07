Pretresljivi posnetki boleče kastracije malih pujskov

"Ali veš, kaj doživljajo slovenski pujski po rojstvu?" so v brutalnem posnetku kastracije malih pujskov na živo, ki so ga objavili na svojem Facebookovem profilu, vprašali v Društvu AETP. Sledijo grozljivi prizori, ki naj bi bili posneti na eni od prašičjih farm, glasno cviljenje prašičev ter pogled na rejce, ki mladičkom trgajo moda.

V društvu so opozorili, da se slednje dogaja v neposredni bližini pujskove matere ter brez protibolečinskih sredstev. "Pri nas več kot 100.000 pujskov letno kastriramo na živo," so ob delitvi posnetka opozorili v društvu AETP. Dejanja so posneli na skrivaj, obrazi rejcev pa so ob tem zamegljeni.

Kje in kdaj naj bi posnetki nastali, v društvu niso razkrili.

Ob tem so spomnili, da Državni svet Republike Slovenije grozi z vetom na v petek potrjeno novelo zakona o zaščiti živali. Ta je namreč že sporočil, da bo interesna skupina delodajalcev v ponedeljek obravnavala predlog odložilnega veta na zakon o gostinstvu, komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa na novelo zakona o zaščiti živali.

Tudi v Zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije so državni svet pozvali, naj v dobro živali in družbe veta ne vloži, saj bi ta pomenil le nepotrebno zavlačevanje. Poudarili so tudi, da je bila novela dobro sprejeta v javnosti in večjem delu stroke, predvidena pa so tudi prehodna obdobja in državna sofinanciranja.