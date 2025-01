Pretresljivi prizori s pogorišča v dijaškem domu

Na Poljanski je zagorelo okrog 4. ure zjutraj. Iz stavbe dijaškega doma so evakuirali 363 ljudi, z lestvami so jih rešili 45. Nekaj dijakov je skočilo z oken in pri tem utrpelo poškodbe, nekateri hujše. Ena oseba je utrpela hujše opekline in je v kritičnem stanju. Vzrok požara zaenkrat še ni znan.

Vodstvo doma je poskrbelo, da so lahko dijaki prišli do svojih nujnih predmetov, ki so jih imeli v sobah. Minister Vinko Logaj in ravnatelj doma Šemso Mujanović sta povedala, da bi bil nepoškodovani del objekta lahko do nedelje znova vseljiv. Trenutno v sosednjem objektu biva še okoli 70 dijakov, večina pa jih je odšla domov.

Ob tem se je odprla razprava glede neobstoječih protipožarnih stopnic in požarnega alarma, ki ga sicer po predpisih sploh ne potrebuje. Minister Vinko Logaj je napovedal pobudo za spremembo zakonodaje.