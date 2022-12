Preusmeritev ambulant v ZD Fužine podaljšana do konca januarja

Zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih bo začasna preusmeritev ambulant Zdravstvenega varstva odraslih iz ZD Polje v ZD Fužine podaljšana predvidoma še do konca januarja 2023.



V ZD Polje bodo delovale ambulante za obravnavo kroničnih bolnikov in ambulanta za preveze oziroma nego ran. Prav tako v ZD Polje še naprej ostajajo ambulante Zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine, Zobozdravstvenega varstva, Specialistične ambulante za čeljustno ortopedijo, Ambulanta za ustno higieno, Patronažno varstvo in Laboratorijska diagnostika.

icon-expand V ZD Polje bodo nekatere ambulante še naprej delovale. FOTO: Aljoša Kravanja

Za paciente, ki so ostali brez izbranega osebnega zdravnika v enoti Moste-Polje ali je le-ta bolniško odsoten, so v ZD Fužine še naprej organizirane dve akutni in kronična ambulanta oziroma bodo v začetku januarja začele delovati predvidoma tri ambulante za neopredeljene paciente, so sporočili iz uprave ZD Ljubljana. Ob tem so paciente še zaprosili za potrpežljivost in strpnost. Pacienti se na pregled lahko naročijo preko telefona, elektronske pošte ali v sprejemni pisarni Za naročanje po telefonu lahko pacienti pokličejo na telefonsko številko svojega izbranega osebnega zdravnika. V kolikor je le-ta odsoten, bo klic ustrezno preko telefonske centrale preusmerjen v triažno ambulanto. Dodatne informacije so na voljo na telefonski centrali ZD Polje (01) 58 64 900 in triažni telefonski številki (01) 58 64 950. Za naročanje po elektronski pošti lahko pacienti pišejo na dozdajšnje elektronske naslove za naročanje pri svojem izbranem osebnem zdravniku. V kolikor je le-ta odsoten, bodo sporočila v samodejnem odgovoru preusmerjena na skupni mail za naročanje: narocanje.zvo.polje@zd-lj.si.

icon-expand Zdravstveni dom Fužine FOTO: Aljoša Kravanja

Naročanje na obravnavo v ZD Fužine, kamor so začasno preusmerjene ambulante Zdravstvenega varstva odraslih (razen ambulant za obravnavo kroničnih bolnikov), bo mogoče tudi osebno v sprejemni pisarni Zdravstvenega varstva odraslih od ponedeljka do četrtka med 7. in 19. uro ter v petek med 7. in 13. uro. Za informacije v ZD Fužine lahko pacienti pokličejo na telefonsko številko (01) 54 72 800.

Zaradi lažje organizacije dela v ZD Ljubljana priporočajo naročanje po telefonu ali po elektronski pošti. Odgovor na poslano elektronsko pošto bodo pacienti v skladu s triažnim postopkom in ugotovljeno stopnjo nujnosti prejeli najpozneje v petih delovnih dneh.