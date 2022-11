'Preusmerjajo nas v ZD Fužine, a telefoni zvonijo v prazno'

ZD Ljubljana je namreč zdravstveno varstvo odraslih iz ZD Polje preusmeril v ZD Fužine, to pa zato, ker so tri zdravnice na bolniškem dopustu, avgusta se je ena zdravnica upokojila, štiri zdravnice pa so v letošnjem letu dale odpoved. "Gre za to, da smo združili dve enoti v eno – tudi kadrovsko – in bomo tako lažje zagotavljali dostopnost do zdravstvenih storitev. Ob tem bomo v ZD Fužine za osebe brez izbranega osebnega zdravnika enote Moste-Polje vzpostavili dve kronični in eno akutno ambulanto," pojasnjujejo v ZD Ljubljana.

Stiska pacientov, ki živijo na območju Ljubljane, je vse večja. V začetku meseca smo poročali, da je ZD Fužine ostal brez treh družinskih zdravnikov, ki so dali odpoved, še eden pa je na dolgotrajni bolniški. V fužinskem zdravstvenem domu je tako na voljo le še pet zdravnikov in specializant. Okoli 5000 pacientov je ostalo brez izbranega zdravnika. Kljub temu, pa bodo zdravniki v omenjenem zdravstvenem domu vsaj za mesec dni sprejemali še druge paciente.

In čeprav v ZD Ljubljana pravijo, da bodo z združevanjem lažje zagotovili dostopnost do zdravstvenih storitev, pa klici naših bralcev pričajo drugače. Še vedno se namreč pritožujejo, da telefoni zvonijo v prazno. Starejše osebe, ki živijo same in ne uporabljajo elektronske pošte, najlažje zdravnika pokličejo po telefonu, a zdaj se, kot pravijo, na drugi strani ne oglasi nihče. Tako se sprašujejo, ali bodo sploh lahko prišli do pregleda in zdravil.

Če se želi pacient naročiti po elektronski pošti lahko piše na dozdajšnje elektronske naslove za naročanje pri svojem izbranem osebnem zdravniku. V kolikor je ta odsoten, bodo sporočila v samodejnem odgovoru preusmerjena na skupni mail za naročanje: narocanje.zvo.polje@zd-lj.si.

Naročanje na obravnavo v ZD Fužine, kamor so začasno preusmerjene ambulante zdravstvenega varstva odraslih, je mogoče tudi osebno v sprejemni pisarni zdravstvenega varstva odraslih od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Za informacije v ZD Fužine pacienti lahko pokličejo na telefonsko številko (01) 54 72 800. Zaradi lažje organizacije dela priporočajo naročanje po telefonu ali po elektronski pošti. Odgovor na poslano elektronsko pošto bo pacient, v skladu s triažnim postopkom in ugotovljeno stopnjo nujnosti, prejel najpozneje v petih delovnih dneh, pojasnjujejo. V primeru življenjske ogroženosti pa naj pacienti pokličejo 112, dodajajo in paciente prosijo za potrpežljivost in strpnost.

Kot so sicer že pred časom pojasnili v ZD Ljubljana, je zdravstveni dom po odpovedi ali upokojitvi zdravnika za paciente dolžan poskrbeti še dve leti, potem so prepuščeni sami sebi. Ker pa je seznam zdravnikov v kateri koli enoti ljubljanskega zdravstvenega doma, ki še sprejemajo nove paciente, prazen, lahko pacienti zdravnika išče le med koncesionarji ali pa izven Ljubljane.

Pomanjkanje zdravnikov v prestolnici je sicer rak rana že dolgo časa. Razpisi za družinske zdravnike so namreč odprti že več let, prijav za to delovno mesto pa ni. Zdravnikov pa ne primanjkuje le v prestolnici, ampak povsod po državi. Na težke pogoje dela zdravniki opozarjajo že več let, trenutno pa potekajo tudi pogajanja sindikatov in zdravstvenega ministra. Včerajšnja pogajanja Fidesa in ministra Bešič Loredana sicer niso bila uspešna.