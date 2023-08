Čez reko Mežo bo znova stekel promet, dokončana sta dva mostova

V Mežici zdaj stoji enosmerni montažni most Compact 200, ki v dolžino meri 33 metrov, njegova nosilnost je 40 ton, kar zadošča za prečkanje težjih gradbenih strojev in transporta. Most je kar 12 pripadnikov Slovenske vojske s Civilno zaščito RS postavljalo pet dni, njihov delavnik pa je trajal več kot 16 ur. Vojski in civilni zaščiti so na pomoč priskočili tudi lokalci in makedonski inženirji, uradno odprtje mostu pa bo danes ob 12. uri.

Napovedano je bilo še, da bi že včeraj odprli nadomestni montažni most na Prevaljah, ki so ga zgradili pripadniki nemške Zvezne agencije za tehnično pomoč. Z njim bodo omogočili dostop z avtomobili za približno 1500 ljudi in hkrati dostop do ene od industrijskih con, ki je bila izjemno poškodovana v poplavah. Včeraj je tako ekipa delala do poznih večernih ur, vendar naj bi promet popoldne stekel normalno.

"Ta pomoč je zelo pomembna, ta most bo poleg simbolike pomenil tudi izjemno sprostitev prometa. Nemci bodo šli takoj še na drugi most k bencinski črpalki. Ta pomoč je izjemno učinkovita, moram pohvaliti nemško ekipo, izjemno so se trudili in sodelovali z nami. Prevalje bodo lahko zadovoljne, most je kvaliteten in zagotovo bo to velika pridobitev v teh težkih časih," je dejal obrambni minister Marjan Šarec.