'V gasilskem domu imamo le kakšno črpalko, lopate in samokolnice'

Brez gasilskega vozila GVGP-1 ford ranger so že od 4. avgusta, ko je Koroško prizadela uničuja povodenj, brez ostale opreme prav tako, navajajo. "Intervencije pa se iz dneva v dan dogajajo, v gasilskem domu pa imamo samo kakšno črpalko in lopate ter samokolnice," pravijo, in dodajajo, da še vedno nimajo navodil, kako naprej.

Koroško je spet zajelo močno deževje, ki je dokaj hitro začelo povzročati težave tudi po občini Prevalje. Tamkašnji prostovoljni gasilci pa so ob novih vremenskih nevšečnostih, nejevoljni in slabe volje, kot so se sami opisali, izpostavili nekaj dejstev . "Tako smo podhranjeni z opremo, da žal na takšen način ne moremo več delovati," so zapisali v objavi na Facebooku.

V tem tednu, ki je prinesel nove nalive, pa jih je razžalostil tudi odnos do njih samih. Pravijo, da so imeli za samozaščito objektov ves čas na voljo pesek, protipoplavne vreče in lopate, tako da je imel vsak priložnost, da se pripravi na morebitno poplavljanje. Nato pa so se med največjim navalom klicev na nujno številko 112 začeli klici po potrebi vreč in zaščiti objektov, zmajujejo z glavo.

"Namesto, da bi vsi aktivno pomagali občanom, je polovica operative v največjem nalivu polnila vreče in jih celo dostavljala po Prevaljah," se hudujejo. Očitajo, da je zanje to nespoštovanje dela gasilcev in njihovega truda, opozarjajo pa tudi, da je zaradi tega do nekaterih, ki so res potrebovali pomoč, ta prišla nekoliko pozneje.

'Vse, kar so porabili v intervencijah, bodo dobili povrnjeno'

Opozorila gasilcev na Koroškem, da so pred ekonomskim zlomom, kopičijo se računi za gorivo, oprema je uničena ali pa jim je državljani še niso vrnili, so zagotovo vprašanja za politiko. Kako lahko društva v takšnih pogojih še naprej pomagajo ljudem in kaj bo treba v tej državi spremeniti, da tisti, ki pomoč zagotavljajo ne bodo v položaju, ko bodo morali za pomoč prositi?

"Zagotavljam, da je to urejeno. Je pa res, da ta intervencija malo dolgo traja, je že 26. ali 27. dan, datumsko ne štejem več. Seveda bodo vse te stroške, ki jih bodo prijavili kot intervencijske stroške, dobili povrnjene. Kar se tiče opreme, refundacije osebnih dohodkov, goriva, hrane ... vse tisto, kar so porabili v teh intervencijah, bodo gasilci dobili povrnjeno in tako je tudi prav. Dobili so že v letošnjih intervencijah in dobili bodo tudi v tej. Ko bo zaključena, ko bo državni načrt zaprt, bodo pozvani, da pripravijo intervencijske stroške in potm bodo v čim krajšem času te stroške tudi dobili povrnjene," pa je pa o tem v oddaji 24UR ZVEČER dejal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.