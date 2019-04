Neznane osebe od strank Energije plus zahtevajo plačilo dolga

Iz podjetja Energija plus so sporočili, da so zaznali, "da so se pojavile neznane osebe, ki od naših kupcev zahtevajo plačilo neobstoječega dolga. Gre za prevaro.Naši zaposleni ali zunanji sodelavci vas kontaktirajo zgolj, kadar dolg dejansko obstaja in se pri tem identificirajo z vašo številko poslovnega partnerja."