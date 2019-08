Prevara po telefonu, če so vas klicali, takoj javite policiji

Iz banke NLB so sporočili, da so zaznali nov poskus zlorabe, in to s telefonskim klicem. Oseba želi od posameznika pridobiti podatke, kot so številka osebnega računa in/ali kreditne kartice. Klicatelj se ob tem predstavlja kot uslužbenec NLB. Če so vas klicali, takoj pokličite policijo in blokirajte kartice.

Na NLB se je obrnilo več ljudi, ki so trdili, da so prejeli telefonski klic iz neznane telefonske številke. Klicatelj se je predstavil kot uslužbenec NLB in od klicočega zahteval posredovanje številke osebnega računa in/ali številko kreditne kartice. Na banki poudarjajo, da banka po telefonu tovrstnih podatkov nikoli ne pridobiva, in vse stranke opozarjajo, da so zelo predvidni, saj gre za primer zlorabe, ko želi nepooblaščena oseba pridobiti vaše podatke, da bi lahko izvedla transakcije v svojo korist, tudi prenos med računi. Če ste dobili ta klic, svetujejo, da podatkov ne posredujete, dogodek pa prijavite najbližji policijski postaji."Če je stranka že posredovala svoje podatke, svetujemo, da takoj prekliče oziroma blokira plačilne in kreditne kartice. Plačilne kartice lahko stranke za uporabo zaklenejo prek mobilne denarnice NLB Pay, kartice z odloženim plačilom blokirajo ali deaktivirajo prek mobilne banke Klikin ali pa to uredijo v katerikoli poslovalnici NLB ter v Kontaktnem centru na telefonski številki (01) 477 20 00, prek videoklica ali spletnega klepeta." Na spletu se je pred tedni pojavila podobna prevara Na spletu se je pojavil poskus zlorabe s pošiljanjem lažnih elektronskih sporočil, katerih pošiljateljica naj bi bila NLB. Namen je s pomočjo spletnega obrazca od posameznikov pridobiti osebne podatke, so danes sporočili iz NLB. Spletna prevara NLB FOTO: 24ur.com Vsem strankam oz. prejemnikom takšnega elektronskega sporočila svetujejo, da ga nemudoma pobrišejo. Če pa so že izpolnili lažni elektronski obrazec in s tem posredovali svoje podatke, svetujejo, naj takoj prekličejo, blokirajo plačilne, kreditne kartice oz. takoj zamenjajo gesla za vstop v spletno banko NLB Klik.