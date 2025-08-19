Prevara s paketi: Pozor, lahko plačate prazno škatlo

Prevaranti iz tujine na naključne naslove prek dostavnih služb pošljejo pakete, v katerih so pogosto ceneni izdelki, včasih pa je škatla celo prazna, so v sporočilu za javnost pojasnili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Za prevzem teh paketov je treba plačati odkupnino. Prevaranti ciljajo na to, da bo potrošnik zmotno mislil, da je pozabil na naročilo ali da je paket naročil kdo od družinskih članov in bo preprosto plačal.

Kot opozarjajo v ZPS, je to tudi največja napaka, ki jo potrošnik lahko stori, saj so podatki o pošiljatelju pogosto izmišljeni, zaradi česar ga je skoraj nemogoče izslediti.

"Največja težava je, da so na paketih v večini primerov kot pošiljatelj navedena dostavna podjetja iz tujine, ki pa niso dejanski pošiljatelji. Sumljive spletne trgovine namreč blago dobavljajo prek več različnih prevoznih podjetij, da se sled zaradi omejenih možnosti poizvedovanja v državah zunaj Slovenije in EU izgubi," so zapisali v zvezi potrošnikov.

V ZPS ob tem potrošnikom svetujejo, naj ne prevzemajo paketov, če jih niso naročili. Prav tako naj preverijo, ali je paket morda prevzel kateri izmed družinskih članov.

Potrošnikom, ki so paket že prevzeli in plačali, pa svetujejo, naj shranijo vse podatke (naslov pošiljatelja, embalažo, vsebino) in prijavijo primer policiji. A ob tem še poudarjajo, naj ne računajo preveč na to, da jim bo denar povrnjen.