Slovenija

Prevara s paketi: Pozor, lahko plačate prazno škatlo

Ljubljana, 19. 08. 2025 09.54 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , D.L.
Zveza potrošnikov svari pred novo obliko prevare, pri kateri vam na dom dostavijo neznan paket, za katerega morate plačati odkupnino. Pogosto gre za cenene izdelke ali prazne škatle, sledljivost pošiljateljev pa je skoraj nemogoča, zato denarja običajno ne dobite nazaj.

Dostava paketa
Dostava paketa FOTO: Shutterstock

Prevaranti iz tujine na naključne naslove prek dostavnih služb pošljejo pakete, v katerih so pogosto ceneni izdelki, včasih pa je škatla celo prazna, so v sporočilu za javnost pojasnili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Za prevzem teh paketov je treba plačati odkupnino. Prevaranti ciljajo na to, da bo potrošnik zmotno mislil, da je pozabil na naročilo ali da je paket naročil kdo od družinskih članov in bo preprosto plačal.

Kot opozarjajo v ZPS, je to tudi največja napaka, ki jo potrošnik lahko stori, saj so podatki o pošiljatelju pogosto izmišljeni, zaradi česar ga je skoraj nemogoče izslediti.

"Največja težava je, da so na paketih v večini primerov kot pošiljatelj navedena dostavna podjetja iz tujine, ki pa niso dejanski pošiljatelji. Sumljive spletne trgovine namreč blago dobavljajo prek več različnih prevoznih podjetij, da se sled zaradi omejenih možnosti poizvedovanja v državah zunaj Slovenije in EU izgubi," so zapisali v zvezi potrošnikov.

V ZPS ob tem potrošnikom svetujejo, naj ne prevzemajo paketov, če jih niso naročili. Prav tako naj preverijo, ali je paket morda prevzel kateri izmed družinskih članov.

Potrošnikom, ki so paket že prevzeli in plačali, pa svetujejo, naj shranijo vse podatke (naslov pošiljatelja, embalažo, vsebino) in prijavijo primer policiji. A ob tem še poudarjajo, naj ne računajo preveč na to, da jim bo denar povrnjen.

KOMENTARJI (6)

Bassettt
19. 08. 2025 11.11
Iščejo šibke točke! Kdo pa plača kaj takega? Vsaj poveš vnaprej domačim, predvsem zaradi dostave, če pa naročaš preveč vsega, da, res pozabiš in si idealen za prevarante, kot tudi podobne preko SMS v imenu pošte Slovenije. Alarmi morajo zadonet, da nekaj ne štima
ODGOVORI
0 0
NiGenocid
19. 08. 2025 10.35
+0
ITAK! Placilo ob POVZETJU paketa je najbolj NEVARNO! Placujte samo z karticami. Ce je kaj narobe, dobite vse nazaj.
ODGOVORI
1 1
big_foot
19. 08. 2025 10.57
+1
Pa še to ne…. Paypall je vedno moja izbira če je le možno.
ODGOVORI
2 1
Teleport
19. 08. 2025 10.31
-1
Od kdaj pa plačaš po povzetju če je paket iz tujine. Kam posta nakaže denar?
ODGOVORI
0 1
NiGenocid
19. 08. 2025 10.35
-1
Prevaranti to posiljajo. Na veliko in slovenske ovce mislijo, da je bolj varno od kartice,ker dobijop paket v roke. Ko pa ga odprejo, je noter opeka :)))))))))))))))
ODGOVORI
1 2
mackon08
19. 08. 2025 11.15
+1
Pošta nakaže denar prevarantu, so že toliko bistri, da se znajdejo.
ODGOVORI
1 0
