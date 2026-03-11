Še pred ogledom stanovanja zahtevali plačilo varščine

Leto dni mineva, odkar je Mirjana Majzelj začela intenzivno iskati novo najemno stanovanje. "Kar težko je najti nekaj primernega po primerni ceni. Med drugim pa naletiš tudi na razne spletne prevare. Sicer sem naletela na tri," proces iskanja opisuje Mirjana.

V prvem primeru je oglas za stanovanje našla na Bolhi, nato pa se z domnevnim najemodajalcem prek e-pošte začela dogovarjati za ogled. "Sporočilo je bilo v polomljeni slovenščini, nikakor nisem pa prišla do številke tega gospoda. On mi je ni poslal, poslal mi je pa domnevno svojo osebno izkaznico, kakor da je on verodostojen."

Kopijo osebnega dokumenta je nato zahteval tudi od nje, prav tako plačilo varščine - še pred ogledom stanovanja. "Od mene je zahteval 600 evrov varščine preko Western Uniona. Ampak jaz nisem verjela, ker enostavno v praksi ni tako, da moraš plačati, preden pogledaš."

Da je za tovrstne spletne goljufe značilna prav komunikacija po elektronski pošti ter izkazovanje verodostojnosti s kopijami dokumentov, potrjujejo na Policiji. Lani so obravnavali 60 prijav, leto dni pred tem 10 manj.