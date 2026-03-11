Naslovnica
Slovenija

Še pred ogledom stanovanja zahtevali plačilo varščine

Ljubljana, 11. 03. 2026 20.18 pred 15 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Danica Jovanović
Prevaranti na žrtve prežijo tudi preko skupin na družbenih omrežjih.

Policisti opozarjajo na nove oblike spletnih prevar. Prevaranti se izdajajo za najemodajalce, iskalcem stanovanj pa postavljajo nerazumne pogoje, denimo plačilo varščine še pred ogledom stanovanja. Pogovarjali smo se s Kranjčanko, ki že eno leto išče novo najemno stanovanje, v tem času pa so jo skušali kar trikrat prevarati.

Leto dni mineva, odkar je Mirjana Majzelj začela intenzivno iskati novo najemno stanovanje. "Kar težko je najti nekaj primernega po primerni ceni. Med drugim pa naletiš tudi na razne spletne prevare. Sicer sem naletela na tri," proces iskanja opisuje Mirjana.

V prvem primeru je oglas za stanovanje našla na Bolhi, nato pa se z domnevnim najemodajalcem prek e-pošte začela dogovarjati za ogled. "Sporočilo je bilo v polomljeni slovenščini, nikakor nisem pa prišla do številke tega gospoda. On mi je ni poslal, poslal mi je pa domnevno svojo osebno izkaznico, kakor da je on verodostojen."

Kopijo osebnega dokumenta je nato zahteval tudi od nje, prav tako plačilo varščine - še pred ogledom stanovanja. "Od mene je zahteval 600 evrov varščine preko Western Uniona. Ampak jaz nisem verjela, ker enostavno v praksi ni tako, da moraš plačati, preden pogledaš."

Da je za tovrstne spletne goljufe značilna prav komunikacija po elektronski pošti ter izkazovanje verodostojnosti s kopijami dokumentov, potrjujejo na Policiji. Lani so obravnavali 60 prijav, leto dni pred tem 10 manj.

Iznajdljivi goljufi

Približno pet oglasov mesečno skušajo prevaranti objaviti tudi na portalu Nepremičnine.net. Tam sicer vse oglase pred objavo preverijo, pojasnjujejo upravljalci platforme, prevarantom pa tako večinoma onemogočijo objavljanje lažnih informacij.

Zaradi iznajdljivosti goljufov se kakšen oglas njihovemu nadzoru izmuzne, še opozarjajo in dodajajo, da uporabniki sporne oglase vedno lahko tudi prijavijo.

Prevaranti na žrtve prežijo tudi preko skupin na družbenih omrežjih.
FOTO: Bobo
FOTO: Bobo

Veliko prevar oziroma poskusov prevar se dogaja v skupinah po družbenih omrežjih. "Spet je bil tako polomljen odgovor v slovenščini. Malo sem sumila, da to ni gospod Andrej Novak, ampak v redu, vseeno in tudi ta je zahteval plačilo vnaprej," opisuje Mirjana.

Nov poskus prevare je nato doživela še enkrat. Najhuje je bilo, pravi Majzelj, ko je kmalu po prvem poskusu prevare doživela še zlorabo identitete. Na Facebooku je namreč zasledila lažni profil s svojim imenom in priimkom. "Ena je napisala, da je Mirjana Majzelj prevarant, ki oddaja stanovanje. Prevarana je bila njena mama. Sicer je potem moja kolegica spodaj komentirala, da pač da to nisem jaz, da jaz tudi iščem nepremičnino."

Lažni profil, sumi Majzelj, je ustvaril isti prevarant, ki je od nje poleg vnaprejšnjega plačila varščine zahteval še kopijo osebnega dokumenta. Primer je prijavila tako družbeni platformi kot policiji.



Novi posnetki, nekdanja ministrica: 'Nekdo je postavil celo lažno spletno stran'

inside1
11. 03. 2026 20.24
že to smrdi, ko omenijo western union. kaj šele to, da varščino samo za ogled plačati, ko se tak ne ve, če bi vzel stanovanje ali ne. pač poskušajo na vse načine...
