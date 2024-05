Goljufije s turističnimi boni: del bona vzeli zase, del v gotovini vrnili imetnikom

Pri goljufiji mu je pomagal 42-letni osumljenec, ki je v zameno za določen delež vrednosti bonov od dejanskih imetnikov turističnih bonov pridobil podatke in jim brez računov izdajal drugo blago iz svoje osnovne dejavnosti. "Tako pridobljene podatke je posredoval prvoosumljenemu, da je lahko pridobival sredstva od države. V nekaterih primerih je bilo ugotovljeno, da je prvoosumljeni imetnikom bonov izročal del vrednosti bona v gotovini. Z opisanimi dejanji je za proračun Republike Slovenije nastala premoženjska škoda v višini več kot 274.000 evrov," so potek goljufije razkrili na Policijski upravi Novo mesto, kjer so v predkazenskem postopku aktivno sodelovali s FURSOM. Opravili so tudi številna nujna preiskovalna dejanja na podlagi odredbe pristojnega sodišča. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Krškem.

Med kriminalistično preiskavo so namreč ugotovili, da je imel 38-letnik kot samostojni podjetnik registrirano nastanitveno dejavnost na območju Posavja. Osumljenec je lažno prijavil več kot 2000 oseb kot goste v nastanitvenem objektu, izdelal je lažne račune o opravljenih storitvah ter nato med letoma 2020 in 2022 od FURSA na podlagi lažnih podatkov zahteval in pridobil preko 274.000 evrov neupravičeno izplačanih subvencij iz naslova turističnih bonov.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem zato podali kazensko ovadbo zoper 38-letnega in 42-letnega osumljenca zaradi utemeljenega suma, da sta v sostorilstvu storila kaznivo dejanje Preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnost in kaznivo dejanje Ponareditev ali uničenje poslovnih listin. Za omenjeni kaznivi dejanji sta predpisani denarna kazen ali zapor do treh let in zaporna kazen do dveh let.

Preko družbenih omrežij oglaševal odkup turističnih bonov

Za istovrstna dejanja ter kaznivo dejanje s področja korupcije so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podali kazensko ovadbo zoper šest fizičnih oseb ter pravno osebo. Med preiskavo so nato ugotovili, da je osumljenec preko družbenih omrežij oglaševal odkup turističnih bonov za nastanitev in od imetnikov bonov pridobil potrebne podatke za unovčitev bonov. Z ostalimi sostorilci, med njimi tudi nosilci nastanitvenih dejavnosti, so si v letu 2022 pridobljene podatke medsebojno posredovali ter nato v nadaljevanju lažno prikazovali izvedbo storitev.

"Z lažnimi podatki so od FURSA za lažno vnovčene bone neupravičeno pridobili denarna sredstva v višini preko 7.300 evrov. Pri obravnavi so bile za dva izmed osumljenih ugotovljene ter preiskane tudi okoliščine v zvezi kaznivega dejanja Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in s tem izvedene vse potrebne aktivnosti v predkazenskem postopku, na podlagi katerih je bila podana kazenska ovadba tudi za korupcijsko kaznivo dejanje," so še pojasnili na Policiji. Za kaznivo dejanje Sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje je predpisana kazen zapora do štirih let in denarna kazen.