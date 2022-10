Prevarajte zimo s privlačnim Zanzibarjem – po izjemni ceni!

Le kakšnih 40 kilometrov vzhodno od afriške obale najdete biser, obkrožen z najlepšimi plažami sveta, ki čakajo, da jih raziščete!

Karibu, dobrodošli na Zanzibarju! Kaj ko bi letos zimo 'prevarali' s tropi? Bila bi le bežna romanca: teden, dva, morda tri. Ravno toliko, da preizkusite eksotičen teren in se naužijete lepot, ki jih doma ne vidite. Če ste za, nikar ne čakajte – izkoristite posebno paketno ponudbo neodvisne spletne turistične agencije Počitnice.si in si privoščite nepozabne počitnice na Zanzibarju tudi do 20 % ceneje!

icon-expand Zanzibar FOTO: Shutterstock

S Počitnice.si, ki ima na enem mestu zbrane počitnice in potovanja vseh organizatorjev v širši regiji, lahko na Zanzibar do 19. decembra poletite iz Ljubljane prek Dubaja vsak ponedeljek, sredo, petek, soboto in nedeljo, od 20. decembra do konca marca 2023 pa organizirajo polete iz Letališča Jožeta Pučnika celo vsak dan! Proti bujnemu tropskemu otočju sredi Indijskega oceana lahko poletite tudi z Zagreba, Benetk ali Dunaja, v vse ponudbe pa je že vključen tudi prevoz od letališča do hotela in nazaj. Svetovalci na Počitnice.si vam bodo z veseljem pomagali do sanjskih počitnic na Zanzibarju po vaši meri. Za pripravo ponudb in svetovanje jim lahko pišete na info@pocitnice.si , na voljo so vam tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Kakšne so izkušnje slovenskih počitnikarjev? Na Zanzibarju je za počitnikovanje najbolj primeren severni del otoka, saj je tam plimovanje najmanjše in vam morje sredi dneva ne bo 'čudežno izginilo'. Izbirate lahko v pestri ponudbi namestitev za vsak okus: Zanzibar namreč nudi vse od manjših butičnih hotelov in vil z intimnimi zasebnimi plažami do večjih hotelskih kompleksov različnih kategorij, ki ponujajo kopico storitev in aktivnosti. Večina namestitev ponuja polpenzion, določena so obogatena še z all inclusive ponudbo.

icon-expand Zanzibar FOTO: Shutterstock

Zanzibar je že nekaj let izjemno priljubljena destinacija med slovenskimi počitnikarji. Še posebej so navdušeni nad letoviščem Nungwi na skrajnem severu otoka, kjer je pred nedavnim zrasel nov hotelski kompleks Riu Jambo 4*, ki se lahko pohvali z izjemno all inclusive ponudbo, opremljen pa je tudi z otroškim igriščem in je zato kot nalašč za družine. Pari so po drugi strani še posebej navdušeni nad hotelom Doubletree by Hilton Zanzibar 4*, ki prav tako leži neposredno na beli peščeni plaži in ponuja razkošne sobe s pogledom na bujne tropske vrtove, bazen ter ocean. Popoln zimski pobeg Bližina ekvatorja Zanzibarju zagotavlja visoke temperature skozi vse leto, a je počitnice najbolje načrtovati med decembrom in marcem ali junijem in oktobrom, saj sta v vmesnem času dve deževni obdobji. Življenje na Zanzibarju je zaradi revščine preprosto, a so ljudje videti veliko bolj srečni, kot mi v našem stresnem vsakdanu. Prav zato predstavlja Zanzibar popoln zimski pobeg od skrbi in obveznosti, ki jim doma nikoli ni videti konca. Sproščanje na neskončnih belih plažah Zanzibarja lahko popestrite s kajtanjem, supanjem, surfanjem, jadranjem ter potapljanjem . Privoščite si lahko druženje ter ples z Masaji ali pa opazujete na desetine ribiških čolnov z velikimi belimi jadri, ki so zasidrani ob robu plaže. Tu in tam vas z mimohodom počastijo še črede krav, ki jih pogosto spremljajo do ušes nasmejani bosi otroci. Proti večeru lahko uživate v romantičnih sončnih zahodih in se nato družite ob odprtem ognju.

icon-expand Zanzibar FOTO: Shutterstock

Zanzibarju ne pravijo zastonj 'otok začimb' Zanzibar je popolna destinacija tako za tiste, ki si želijo ležernih počitnic in počitka, kot tudi za one, ki bi radi raziskali vse čare tega edinstvenega otoka. Vsekakor se splača obiskati prestolnico Zanzibar in znamenito staro mestno jedro Stone Town z ozkimi uličicami, ki se vijejo med starodavnimi stavbami. Zamuditi ne gre obiska lokalnih tržnic ter muzeja Freddieja Mercuryja, ki se je rodil prav tu na Zanzibarju. Za polno mero adrenalina bo poskrbel izlet na otok Changuu oziroma Prison Island (Zaporniški otok), na katerem so nekoč zadrževali sužnje, danes pa predstavlja dom orjaškim želvam, ki si jih lahko ogledate čisto od blizu in se z njimi tudi fotografirate. Slovenski gostje še posebej priporočajo obisk farme začimb, kjer si ogledate nasade klinčkov, muškatnega oreščka, kurkume, črnega popra ter ostalih začimb in se seznaniti s starodavnim postopkom pridelave. Tu spoznate rastline in začimbe, ki jih vsakodnevno uporabljate v kuhinji, a niste vedeli, kje rastejo in kako so videti v naravnem okolju. Posebna izkušnja bo zagotovo tudi sprehod skozi gozdni rezervat Jazoni kjer vas bo zabavala ogrožena vrsta opic Rdeč Klobus, za katero lokalci trdijo, da ima enako frizuro kot Donald Trump. Družbo jim v parku dela na stotine metuljev, ptic in različnih rastlin, v bližini pa si lahko ogledate še mangrove, edina drevesa, ki rastejo v slani vodi in imajo številne oporne korenine, s katerimi se trdno zasidrajo v blatna tla. Avanturisti se na Zanzibarju lahko podate še do naravnega akvarija Mnarani ter si ogledate želve in druge morske živali, ali pa se podate proti jugu, poiščete delfine in zaplavate v njihovi družbi.

icon-expand Zanzibar FOTO: Shutterstock