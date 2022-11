Prevarani kupci: inšpektorat ukrepal prepozno, spregledal konflikt interesov

Še več, po javnem razkritju, da je vodja pisarne tržnega inšpektorata v Brežicah Romana Strnad žena od zaposlenega v podjetju, ki je nagovarjal stranke k poslu in od njih občasno prejemal tudi avanse v gotovini, na TIRS vztrajajo, da je bilo vse v skladu z zakoni in da ne gre za nobeno kršitev. Zakonska zveza namreč v tem primeru ni razlog – vsaj Zakon o upravnem postopku tako veleva – da bi se inšpektorica morala izločiti iz odločanja v zadevah, ki se navezujejo na podjetje Secom.

Zgodba opeharjenih kupcev podjetja Secom iz Krškega postaja vedno bolj neverjetna. Po vseh dosedanjih razkritjih podjetje še vedno ni sprožilo stečajnega postopka, prijave zoper lastnico podjetja in direktorja Mladena Žerjava se na Policiji kopičijo, medtem je podjetje zaprlo še zadnji račun in prijavilo nov naslov v Ljubljani, Tržni inšpektorat RS (TIRS) z glavno inšpektorico na čelu pa še vedno vztraja, da so delovali korektno in da javno opozorilo o previdnosti pred poslovanjem z omenjenim podjetjem ni bilo prepozno.

Zakaj se ni inšpektorica, ki je obravnavala primere prijav zoper Secom in je poročena z zaposlenim v podjetju, ki je pobiral naročila in avanse, izločila iz postopkov že na začetku? Kako je možno, da zakonodaja to dovoljuje?

Z vprašanji o konfliktu interesov in nehigieničnosti smo se obrnili tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije, kjer pa so pojasnili, da so dobili prijavo v zvezi s tem, da postopek še poteka, zato nam konkretnih odgovorov v zvezi s to zadevo zaenkrat še ne morejo posredovati. "Zadevo obravnavamo v predhodnem preizkusu, kar pomeni, da preverjamo vsa dejstva in okoliščine konkretnega primera ter pridobivamo vso razpoložljivo dokumentacijo. Več informacij vam v tej fazi postopka zato še ne moremo posredovati, saj se do primera ne moremo opredeljevati vnaprej, dokler postopka v zvezi z njim ne zaključimo."

Ko govorijo o nasprotju interesov in delu uradnih oseb, na KPK glede osebnih stikov med drugim izpostavljajo predvsem intenziteto osebnih stikov – torej ali je utemeljeno izkazano/ugotovljeno, da gre za osebe, ki so si medsebojno naklonjene, si zaupajo, imajo pogoste stike in je na podlagi takšnih osebnih povezav mogoče argumentirano trditi, da bi druga drugi v uradnih postopkih dajale prednost oz. se druga do druge ne bi bile zmožne opredeljevati objektivno in nepristransko. Po vsem tem se postavlja vprašanje, kako je možno, da se zakonska zveza v Zakonu o upravnem postopku šteje kot izločitveni razlog le, če sta v zakonski zvezi uradnik in stranka v postopku. Merilec v tem primeru ni bil stranka v postopku, zato se uradnica ni izločila.

So nam pa posredovali svoje mnenje na načelni ravni. Kot so zapisali na KPK, je takšno ravnanje inšpektorice lahko problematično, vendar pa odgovora, ali gre dejansko za vprašljive prakse, zgolj na podlagi navedenih podatkov ne morejo podati. So pa poudarili, da mora biti uradna oseba sama pozorna in zaznati okoliščine nasprotja interesov, saj ZIntPK to opredeljuje kot njeno dolžno ravnanje. Prav tako od vseh organov javnega sektorja pričakujejo proaktivno ravnanje vseh zaposlenih v javnem sektorju, ki so pri delu zavezani dosledno zasledovati javni interes s ciljem odpravljanja korupcijskih tveganj in krepitve integritete tako svoje funkcije oziroma službe kot krepitve integritete organizacije, v kateri so zaposleni.

Šele septembra letos sporočila, da je med zaposlenimi njen mož

Prve prijave na TIRS zoper podjetje Secom so se začele že leta 2019, največ pa jih je bilo v letošnjem letu, še posebej od spomladi dalje. Ves ta čas je o prijavah odločala tudi vodja brežiške izpostave in žena merilca v podjetju. O tem, da je eden od zaposlenih v podjetju njen mož, je zadevna tržna inšpektorica TIRS v Ljubljani ustno obvestila šele v začetku septembra. Ker po 35. členu Zakona o upravnem postopku niso obstajali zakonsko določeni razlogi za izločitev, je inšpektorica nadaljevala z delom. Kot so na naša številna vprašanja pojasnili na TIRS, je bila takrat v zadevo že vključena Policija, število vseh prijav in ostalih delovnih obveznosti (tudi zaradi dopustov in bolniških odsotnosti) pa je bilo na območni enoti Novo mesto zelo veliko, zato je zadeve zoper Secom poleg ostalih štirih inšpektorjev na enoti vodila tudi zadevna tržna inšpektorica.