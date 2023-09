Prevaranti spet na delu: 'Halo, našli smo bitcoine na vašem računu'

Gre za še eno goljufijo pod pretvezo velikih dobičkov pri investiciji v kripto valute, na katero opozarja tudi slovenska Policija. Kot izpostavljajo, so do 15. septembra letos obravnavali okrog 240 primerov s skupno škodo okoli 6,2 milijona evrov.

Goljufi po telefonu ali prek aplikacij za hipno sporočanje, npr. Viber ali WhatsApp, pokličejo in se predstavijo, da so iz podjetja Blockchain (gre za povsem legitimno podjetje na področju kriptofinanc). Trdijo, da so našli pozabljene bitcoine, ki jih sedaj lahko prenesejo na naš bančni račun oz. jih pretvorijo v resničen denar. Klic lahko pride iz neznane tuje telefonske številke ali pa tudi iz številke slovenskih mobilnih operaterjev, ki pa so običajno potvorjene.