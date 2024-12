Prevaranti znova na delu, tokrat z lažno nagradno igro Spar

Po tem, ko so prejeli opozorila uporabnikov, so oglas prijavili in zahtevali blokado. "Ampak s tem nikoli ni uspeha, vedno se pojavi kaj novega, zato se nam zdi res najbolj pomembno, da so ljudje osveščeni," so sporočili iz Spara.

V ta namen so tudi prek svoje uradne Facebook strani Spar Slovenija napisali opozorilo: "Če ste med brskanjem po internetu naleteli na spodnjo spletno stran, pazljivo, ne nasedajte – gre za prevaro."