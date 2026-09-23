Prevarantska sporočila o informativnem izračunu dohodnine

"Prosimo, bodite previdni," svetujejo na Fursu, kjer so poslali primer prevarantskega sporočila. V njem piše, da zavezancu na podlagi informativnega izračuna dohodnine pripada vračilo preplačanega davka. Za vračilo denarja zahtevajo potrditev transakcijskega računa pri izbrani banki.

Vsem, ki so takšno sporočilo prejeli ali ga še boste, svetujejo, da ga izbrišejo in ne klikajo na morebitne povezave ter naj ne vnašajo svojih osebnih podatkov.

Te dni krožijo tudi zlonamerna sporočila, ki jih v imenu Policije pošiljajo prevaranti. Že na prvi pogled lažni dopisi naslovnike obveščajo, da so osumljeni vrste tudi neobstoječih kaznivih dejanj, ter od njih zahtevajo odziv. Kot pojasnjujejo na policiji, želijo goljufi na ta način vzpostaviti stik z žrtvami, nato pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo od prejemnikov pridobiti denarna sredstva.