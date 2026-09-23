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Slovenija

Prevarantska sporočila o informativnem izračunu dohodnine

Ljubljana, 23. 09. 2026 15.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Poskus prevare z lažnim elektronskim sporočilom

Finančna uprava Republike Slovenije opozarja, da nekateri zavezanci ponovno prejemajo prevarantska elektronska sporočila o informativnem izračunu dohodnine. Furs zavezancev na takšen način ne obvešča.

"Prosimo, bodite previdni," svetujejo na Fursu, kjer so poslali primer prevarantskega sporočila. V njem piše, da zavezancu na podlagi informativnega izračuna dohodnine pripada vračilo preplačanega davka. Za vračilo denarja zahtevajo potrditev transakcijskega računa pri izbrani banki.

Poskus prevare z lažnim elektronskim sporočilom
Poskus prevare z lažnim elektronskim sporočilom
FOTO: Furs

Vsem, ki so takšno sporočilo prejeli ali ga še boste, svetujejo, da ga izbrišejo in ne klikajo na morebitne povezave ter naj ne vnašajo svojih osebnih podatkov.

Te dni krožijo tudi zlonamerna sporočila, ki jih v imenu Policije pošiljajo prevaranti. Že na prvi pogled lažni dopisi naslovnike obveščajo, da so osumljeni vrste tudi neobstoječih kaznivih dejanj, ter od njih zahtevajo odziv. Kot pojasnjujejo na policiji, želijo goljufi na ta način vzpostaviti stik z žrtvami, nato pa se izmišljene kršitve še stopnjujejo, saj želijo od prejemnikov pridobiti denarna sredstva.

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Prejšnji teden smo poročali tudi o SMS-prevarah. Gre za tako imenovane 'halo mama prevare', pri katerih se goljufi izdajajo za otroke ali druge družinske člane. Žrtve skušajo prepričati, da zaradi izgubljenega ali poškodovanega telefona nujno potrebujejo finančno pomoč. Policija in banke opozarjajo: preden se odzovete, vedno preverite, kdo vas v resnici prosi za denar. Če ste že nakazali denar ali posredovali podatke, pa čim prej kontaktirajte svojo banko.

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