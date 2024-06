Z vlaganjem v kriptosredstva goljufom 'podaril' več kot 130 tisoč evrov

Enkratni vložek 200 evrov, nato pa desetkrat višji zaslužek. Vsak mesec. Splet je nasičen s tovrstnimi prevarantskimi oglasi, ki s pomočjo umetne inteligence zlorabljajo identitete priljubljenih športnikov, igralcev in celo predstavnikov oblasti. Morda se zdi neverjetno, da bi ljudje temu nasedali, a zgodbe tistih, ki so se ujeli v različne pasti spleta in prevar, pričajo drugače. V Centru za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici namreč ne mine dan, ko ne bi poklical nekemični zasvojenec ali njegov bližnji in prosil za pomoč. Tudi do nas je prišla zgodba družinskega očeta, ki je z vlaganjem v kriptosredstva spletnim goljufom "podaril" več kot 130 tisoč evrov. In morda bi tega denarja bilo še več, če take zaslepljenosti ne bi prekinili prav njegovi bližnji.