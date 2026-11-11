Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Paketi prevare: od kupca zahtevajo plačilo odkupnine, nato z denarjem izginejo

Ljubljana, 11. 11. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Nikita Leban
Dostava paketa

Ste na dom prejeli paket, ga plačali in šele po odprtju ugotovili, da vsebuje blago, ki ga niste naročili? Gre za vse pogostejše prevare, pri katerih je storilca oziroma pošiljatelja težko izslediti, saj gre največkrat za navidezna podjetja, storilci pa pri tem uporabljajo lažne naslove in telefonske številke, zato se tudi sled za vašim denarjem izgubi. Potrošnik blaga, ki ga ni naročil, po zakonu ni dolžan plačati in ga ni dolžan na svoje stroške vračati. Kako naj se potrošnik pred takimi goljufijami zaščiti in kaj storiti v primeru, če ste bili žrtev take prevare?

Konec novembra črni petek, takoj za njim še kibernetski ponedeljek, nato še praznični december. Ob zaključku leta in začetku božično-novoletne nakupovalne sezone številni kupci nakupe opravijo prek spleta. Med goro naročenih paketov se vse pogosteje znajdejo tudi sleparske pošiljke.

Goljufi na naslov pošljejo nenaročeno ali drugačno blago, ki ga naslovnik, velikokrat v dejanskem pričakovanju kakega paketa, tudi plača. Ob odprtju se izkaže, da je v paketu blago, ki ga sploh ni naročil. Težave se začnejo, ko želi naslovnik paket vrniti in zahteva vračilo denarja.

Nenaročene ponudbe blaga, ki potrošnika pozivajo k takojšnjemu ali odloženemu plačilu, niso dovoljene.
Nenaročene ponudbe blaga, ki potrošnika pozivajo k takojšnjemu ali odloženemu plačilu, niso dovoljene.
FOTO: Shutterstock

Take pošiljatelje je namreč težko izslediti, opozarjajo na Policiji. Največkrat gre namreč za navidezna podjetja, ki uporabljajo lažne naslove in telefonske številke, tudi slovenske, so najverjetneje nekje v tujini, pravi lastnik številke pa sploh ne ve, da jo uporablja še kdo drug. "Takih telefonskih številk ni mogoče povratno kontaktirati, ker delujejo iz tujine, prav tako se sled za denarjem izgubi," svarijo na Generalni policijski upravi.

Gre za širši mednarodni pojav, povezan z rastjo spletnega nakupovanja in čezmejne spletne trgovine, s katerim se soočajo tudi drugi poštni operaterji in dostavna podjetja v Sloveniji in tujini, so nam pojasnili na Pošti Slovenije, kjer poudarjajo, da Pošta Slovenije kot izvajalec poštnih storitev ne prodaja blaga in ne nastopa v vlogi trgovca, temveč zagotavlja storitev prenosa in dostave pošiljk. "Zato ni pristojna za ugotavljanje, ali je bila posamezna pošiljka naročena, niti za presojanje zakonitosti poslovanja pošiljateljev."

Paketa s pozivom za plačilo niste dolžni plačati

Na Tržnem inšpektoratu so v preteklosti že prejeli in obravnavali prijave potrošnikov, ki so prejeli pakete z odkupnino, čeprav blaga niso naročili.

Če ste prejeli paket brez odkupnine, v paketu pa je priložen račun oziroma poziv za plačilo, ga niste dolžni plačati, prav tako se vam na takšno ponudbo ni treba odzvati in blaga niste dolžni na svoje stroške vračati. V tem primeru se pošiljka vrne pošiljatelju.

Zakon o varstvu potrošnikov določa, da nenaročene ponudbe blaga, storitev ali digitalne vsebine, ki potrošnika pozivajo k takojšnjemu ali odloženemu plačilu, niso dovoljene. "Potrošnikom svetujemo, da pred prevzemom in plačilom paketa preverijo, kdo je pošiljatelj in ali so blago dejansko naročili. Če paketa niso naročili, naj ga zavrnejo in ne plačajo," potrošnikom svetujejo na inšpektoratu.

Pred prevzemom pošiljke na Pošti Slovenije priporočajo, da prejemniki preverijo:

- ali so izdelek dejansko naročili,

- ali pričakujejo pošiljko od navedenega pošiljatelja,

- ali obstaja obveznost plačila ob prevzemu,

- ali je spletna trgovina, pri kateri so nakupovali, verodostojna.

Priporočajo tudi, da o pričakovanih pošiljkah obvestite druge člane gospodinjstva, ki bi lahko paket prevzeli namesto vas. Policija ob tem svetuje, da se seznanite z načini spletnih goljufij ter ne prevzemate paketov, ki jih niste naročili, in ne plačujete odkupnin, če paketa niste naročili.

Gre za širši mednarodni pojav, povezan z rastjo spletnega nakupovanja , opažajo na Pošti Slovenija.
Gre za širši mednarodni pojav, povezan z rastjo spletnega nakupovanja , opažajo na Pošti Slovenija.
FOTO: Bobo

"Kadar je Pošta Slovenije s strani naslovnika pošiljke seznanjena s sumom, da gre za nenaročeno pošiljko oziroma domnevno prevaro, o tem obvesti pošiljatelja ter ga pozove, da primer preveri in sprejme ustrezne ukrepe za njegovo razrešitev v sodelovanju s svojimi poslovnimi partnerji oziroma spletnimi trgovinami," so nam še odgovorili s Pošte Slovenije.

Kaj naj storim, če sem goljufivo pošiljko že plačal?

"Če je potrošnik paket že plačal, priporočamo, da shrani embalažo, podatke o pošiljki in dokazilo o plačilu. Če je pošiljatelj znan, lahko od njega zahteva vračilo plačanega zneska," predlagajo na inšpektoratu, kjer prav tako opažajo, da se pri takih goljufijah pogosto izkaže, da dejanskega pošiljatelja ni mogoče ugotoviti oziroma gre za podjetja iz tujine.

"Če identitete podjetja ni mogoče ugotoviti, zoper neznanega kršitelja ni mogoče voditi inšpekcijskega postopka," pojasnjujejo na inšpektoratu, kjer v okviru svojih pristojnosti obravnavajo le primere, ko potrošnik poda prijavo za podjetje, ki ima sedež v Sloveniji, a podjetju tudi Tržni inšpektorat podjetju ne more naložiti vračila že plačane kupnine.

Če identitete podjetja ni mogoče ugotoviti, zoper neznanega kršitelja inšpektorat ne more voditi inšpekcijskega postopka.

Če ste žrtev prevare, zadevo prijavite Policiji ali se obrnite na Tržni inšpektorat.
Če ste žrtev prevare, zadevo prijavite Policiji ali se obrnite na Tržni inšpektorat.
FOTO: Shutterstock

Prav tako s podatki o naročilih, pogojih prodaje ali drugih okoliščinah poslovnega razmerja med prodajalcem in kupcem ne razpolaga Pošta Slovenije, zato ne more odločati o vračilu kupnine ali reševati sporov glede dobavljenega blaga.

Kam naj prevaro prijavim?

Če ste žrtev prevare, zadevo prijavite na pristojno oziroma najbližjo policijsko postajo ali elektronsko prek predpisanega obrazca na spletnem portalu eUprava, posredujete konkretne podatke (podatki oškodovanca, kraj in čas dejanja, podatki o dejanju in morebitnem storilcu), pozivajo na GPU.

Pošta Slovenije v primerih uradnih postopkov nato lahko sodeluje s pristojnimi organi in jim posreduje potrebne podatke. Na podlagi prijav oškodovancev je Pošta Slovenije z organi pregona v okviru predkazenskih postopkov v preteklosti v zvezi s tovrstnimi primeri že sodelovala.

V primerih, ko ima prodajalec sedež v Sloveniji, se lahko za pomoč obrnete tudi na Tržni inšpektorat. Če pa se prodajalec nahaja v državi EU, na Norveškem, Islandiji ali v Združenem kraljestvu, pomoč nudi Evropski potrošniški center Slovenija (ECCNET-SI@ec.europa.eu). V primerih nakupa oziroma poslovanja s prodajalcem iz tretje države pa se lahko potrošnik za informacije in pomoč obrne na pristojne organe v državi prodajalca.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
spletne prevare nenaročeni paketi odkupnina Tržni inšpektorat Pošta Slovenije

Kakšni so izzivi pred drugo najbogatejšo mestno občino v Sloveniji?

24ur.com Prevara s paketi: Pozor, lahko plačate prazno škatlo
Cekin.si Kako varno prodajati rabljene stvari po spletu?
Cekin.si Prevara s paketi: ZPS svari pred plačevanjem odkupnin za nenaročene pakete
24ur.com Nov primer spletne goljufije: podjetje ostalo brez 150.000 evrov
24ur.com Pazite na spletne goljufe, ki v resnici ne potrebujejo pomoči
24ur.com Izpraznili njegove račune, račune otrok in prostovoljnega gasilskega društva
24ur.com Če vas presenetijo dostavljavci, ste lahko žrtev goljufije
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nekoč kraljica divjih zabav, danes mama dveh otrok
Ali smo šli pri nežni vzgoji predaleč? To je vprašanje, ki si ga zastavlja vse več staršev
Ali smo šli pri nežni vzgoji predaleč? To je vprašanje, ki si ga zastavlja vse več staršev
Od pršuta do francoske solate: česa nosečnice med prazniki ne bi smele jesti?
Od pršuta do francoske solate: česa nosečnice med prazniki ne bi smele jesti?
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
Po rojstvu sina je razkrila, s kakšno stisko se je spopadala
zadovoljna
Portal
Njen mož ga je zalotil v postelji in vanj uperil pištolo
Dnevni horoskop: Biki bodo drzni, ribe si želijo več odločnosti v ljubezni
Dnevni horoskop: Biki bodo drzni, ribe si želijo več odločnosti v ljubezni
Angelsko število 1111: simbol novih začetkov in velikih preobratov
Angelsko število 1111: simbol novih začetkov in velikih preobratov
Gležnjarji, ki so največji hit letošnje zimske sezone
Gležnjarji, ki so največji hit letošnje zimske sezone
vizita
Portal
Lahko zdrava jetra zaščitijo možgane pred Alzheimerjevo boleznijo?
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Zvezdniki, ki so presegli zdravniške napovedi in živijo dlje, kot jim je bilo rečeno
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
Zakaj se popolna prepoved določenih živil velikokrat izkaže za napačno odločitev
Kaj se dogaja v glavi najstnika, ki ima na družbenih omrežjih na stotine prijateljev, v resničnem življenju pa se počuti popolnoma samega?
Kaj se dogaja v glavi najstnika, ki ima na družbenih omrežjih na stotine prijateljev, v resničnem življenju pa se počuti popolnoma samega?
cekin
Portal
Poklicne pokojnine: kdo se lahko predčasno upokoji?
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Pri 30 letih se je upokojil: delal po 18 ur na dan, nato začel kupovati zapuščena stanovanja
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
Začelo se je z eno kuhinjo, danes zaposluje 6.000 ljudi
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
moskisvet
Portal
Želel jo je presenetiti, a sledilo je grdo razočaranje
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Imate zimske pnevmatike, a vseeno lahko dobite kazen: razlog je presenetljivo preprost
Plačeval ji je, da ga je poniževala, ona pa se je vanj zaljubila
Plačeval ji je, da ga je poniževala, ona pa se je vanj zaljubila
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
Na Japonskem lahko prostovoljno odidete za rešetke, a ena noč vas bo stala skoraj 900 evrov
dominvrt
Portal
Želite domača jabolka in hruške? Ne spreglejte teh sort
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
Prepleskali ste madež, a se je znova pojavil? Verjetno delate to napako
Pri teh temperaturah mačkam grozijo podhladitev, ozebline in hujše težave
Pri teh temperaturah mačkam grozijo podhladitev, ozebline in hujše težave
Okrasni grm, ki v višino doseže tudi tri metre
Okrasni grm, ki v višino doseže tudi tri metre
okusno
Portal
Jesenski sadež, ki skriva veliko več, kot si mislite: Iz njega pripravite odličen kompot
Praznična norija v MasterChefu: Ajda navdušila sodnike
Praznična norija v MasterChefu: Ajda navdušila sodnike
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
Angleški trifle iz MasterChef Slovenija
voyo
Portal
Zajčji nasip
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Brez konca
Brez konca
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022