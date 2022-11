Prevare z mobilnimi hišicami: pobiral avanse, hišic ni dostavil

Moški iz Radeč je opeharil več strank, ki so želele kupiti mobilne hišice. Na spletu je oglaševal, da trži hišice oz. poskrbi za celotno storitev – od nakupa pri izdelovalcih do postavitve v kampu Mandre na Pagu. V vseh primerih je deloval podobno. S kupci je podpisali pogodbo in od njih zahteval del kupnine vnaprej. Ko bi hišice morale biti nared, se je izgovarjal, zakaj jih ni. Ker jih ni dostavil niti do novega datuma, je strankam obljubljal povrnitev avansa, a tudi tega ni izplačal. Nekatere žrtve prevare so ga kazensko ovadile, ena med njimi je že dobila civilno tožbo proti njemu. Trgovec hišic pa: "Problemi so bili z dobavitelji hišic, v pripravi je poravnava s strankami."

Na nas se je prvi obrnil bralec, ki se ni želel javno izpostaviti z imenom, a njegovo ime hranimo v uredništvu. Bralec je bil skupaj s svojo ženo in taščo ob 30.000 evrov – v nakup hišice so se namreč podali družno. Kot nam je zagotovil, pozna še vsaj sedem primerov, ki so šli na podoben način z dežja pod kap in postali žrtve prevare Gregorja Tucovića (za nas sta v nadaljevanju spregovorila še dva oškodovanca).

icon-expand Tucovićev oglas za prodajo mobilnih hišic. FOTO: 24ur.com

Tucović je po bralčevih navedbah oglaševal prodajo in postavitev mobilnih hišic na izbrani parceli na hrvaškem otoku Pagu v naselju Mandre v kampu Prtorić preko več spletnih oglasnikov. Ker je bila ponudba bralčevi tašči všeč, je z njim sklenila kupoprodajno pogodbo. Tucoviću je nato v dveh delih izročila 30.000 evrov predplačila, saj je znesek zahteval za sklenitev posla. Gospa se je obenem dogovorila z lastnikom kampa Prtorić za rezervacijo parcele, saj je verjela, da bo hišica prispela v dogovorjenem roku. Čez slabega pol leta, ko naj bi bila hiška postavljena, se je začelo zapletati, je pripovedoval bralec. Tucović je postavitev začel prelagati – ob vsakem klicu ali sms sporočilu gospe se je zlagal, da bo hišica nared čez en teden. Izgovori so bili: hišica je še v izdelavi, zalomilo se je pri prevozu ... To je trajalo slaba dva meseca, nakar je Tucović obljubil, da bo vrnil denar, češ da se očitno ne morejo dogovoriti. Sam je zagotovil, da bo denar nakazan v roku osmih dni, a tega ni izpeljal niti po dobrih dveh mesecih. Še več, ko so oškodovani Tucovića ponovno vprašali, kdaj dobijo svoj denar, jim je ta zabrusil, da vsakič, ko bo od njih prejel sms, bodo s tem podaljšali izplačilo za en teden. Oškodovanci so imeli težave tudi v kampu Prtorić na Pagu, saj bi lastniku za rezervirano parcelo, na kateri naj bi stala njihova hišica, morali plačati letni pavšal. Po njihovih navedbah naj bi jim lastnik kampa povedal, da je podobnih ljudi, ki so postali žrtve prevare, več in da je zaradi tega tudi sam ob dohodek. Lastnika kampa, Josipa Prtorića, smo za odziv prosili tudi sami, vendar je zgolj odgovoril, da s Tucovićem nima nobenih stikov ali odnosov. "Vse naše stranke, ki so se z nami dogovorile, spoštujemo in nimamo nič niti opraviti s prevarami niti nismo pri njih sodelovali," je povedal in dodal, da ne želi več, da ga kontaktiramo. Bralec in njegova družina so Tucovića kazensko ovadili na Okrožnem državnem tožilstvu (ODT) v Celju, kar nam je bralec dokazal s spisano kazensko ovadbo, ki jo je sestavila njihova odvetnica, in kopijo potrdila o priporočeno oddani pošiljki na omenjeno tožilstvo. Vprašali smo tudi na celjskem tožilstvu, ali so vzeli pod drobnogled kazensko ovadbo zoper fizično osebo, ki ji je očitana goljufija z mobilnimi hišicami. Odgovorili so, da ne obravnavajo opisanega primera, kar je bralca in njegovo odvetnico presenetilo, saj so ovadbo oddali že pred dvema mesecema. Bralec in njegova družina nameravajo Tucovića tožiti tudi civilno. Tucović: Postopki so v fazi dogovora in poravnave Preden osvetlimo še dve zgodbi žrtev, navajamo odziv Tucovića na očitke oškodovancev. Po telefonu nam je zatrdil, da je nekatere stranke že poplačal. Na vprašanje, zakaj je tržil hiške, če posla ni mogel izpeljati, je odgovoril, da je imel pri nakupu hišic probleme z dobavitelji. Zagotovil je, da bo avanse strankam povrnil. Dejal je, da se dogovarja z agencijo, ki se ukvarja z izterjavami, odškodninami in pravnimi zadevami, da bo poravnal svoje dolgove. "Smo v fazi dogovora in poravnave s strankami," je zatrdil Tucović. Kot smo izvedeli kasneje, sta se na omenjeno agencijo obrnili sestri, ki sta bili prav tako žrtvi goljufije Tucovića in katerih primer opisujemo v nadaljevanju. Tudi na sami agenciji so nam potrdili, da zastopajo sestri. Oškodovanki sicer do danes nista dočakali poravnave, ki jo je obljubljal prodajalec hišic. Drugi primer: ogoljufani sestri dobili civilno tožbo proti Tucoviću Primer je dokaj podoben prvemu. Nekoliko drugačen je zgolj način, kako sta se sestri povezali s Tucovićem. Kot je razložila ena izmed sester, sta mobilno hišico sprava iskali pri podjetju, ki izdeluje hiške, a jima je tam zaposlena priporočila Tucovića, češ da on lahko poskrbi za celotno storitev. Sestri namreč nista želeli zgolj mobilne hišice, temveč tudi parcelo v kampu za postavitev hiške na pavšal.

icon-expand Hišice, ki jih je Tucović predstavljal strankam kot referenčne. FOTO: 24ur.com