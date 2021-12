'Številka, ki se je prikazala, je bila nora do trenutka, ko sem želel denar dejansko porabiti'

"Ko sem videl prijatelje, ki sicer niso strokovnjaki za to, kako so vsi vlagali v kripto valute, sem si rekel, da bom poskusil še sam. Takrat sem imel težave v življenju, a vse se mi je zdelo le začasno, da bom enkrat imel normalno življenje. Na začetku sem bil skeptičen, a številke so letele v nebo. Denar sem služil vsak dan. Številka, ki se je pokazala v aplikaciji, je bila nora. Do trenutka, ko sem želel denar dejansko porabiti. Potem sem padel nižje, kot sem mislil, da bom. Prevaranti takrat začnejo zahtevati izplačilo provizij in raznih stroškov." To je zgodba ene izmed žrtev kripto prevar, ki pri nas postajajo vse pogostejše. Ko posumite, da bi lahko kaj šlo narobe, se ustavite, ne plačujte naprej, svarijo na SI-CERTU.

Na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT opozarjajo, da čeprav so kriptovalute vroča tema in je skok na kripto vlak izjemno privlačen, velja ohraniti trezno glavo. Kriptomanijo namreč izkoriščajo tudi spletni goljufi, ki uporabnike nagovarjajo k lažnim investicijam v različne oblike premoženja. Investicijske prevare so vse prej kot nedolžne in številni v njih izgubijo vse svoje prihranke. V letošnjem letu so na Policiji obravnavali že več kot 115 prijav s skupnim oškodovanjem v višini več kot pet milijonov evrov.

Nacionalni odzivni center SI-CERT opozarja na porast investicijskih prevar. Kriptovalute si namreč zaradi potencialne donosnosti in optimističnih napovedi ogleduje vse več malih vlagateljev, med katerimi se mnogi prvič srečujejo z investicijskim poslovanjem: "Takšni začetniki so glavna tarča spletnih goljufov, ki pri svojih prevarah postajajo vse bolj uspešni. Slovenska Policija že dve leti zapored beleži porast prijav v zvezi z investicijskimi vlaganji na lažnih spletnih platformah. V letu 2020 so obravnavali 83 primerov s skupnim oškodovanjem v višini več kot dva milijona evrov, letos pa je število prijav že konec avgusta poskočilo na 115, medtem ko se je znesek več kot podvojil," svarijo na SI-CERTU.

"Goljufi nam v aplikaciji vseskozi prikazujejo strmo rast premoženja in so z nami v telefonskem stiku in nas prepričujejo k novim vlaganjem."