Prevc Airways

Peter je v svoji karieri zmagal 24-krat, prvič leta 2014 v Avstriji in zadnjič v domači Planici pred dvema letoma. Okronali so ga z nazivom zlatega orla, v svoji zbirki ima skupno štiri kristalne globuse, pri 22 letih pa je postavil tudi svetovni rekord.

Domen mu z 18 zmagami v svetovnem pokalu vztrajno sledi, z včerajšnjo zmago pa je 26-letnik postal tretji slovenski skakalec, ki je osvojil naziv svetovnega prvaka v poletih po Robertu Kranjcu leta 2012 in starejšemu bratu Petru leta 2016. Hkrati ima, tako kot njegov brat, naslov zlatega orla.

Potem pa je tu še mlajša sestra Nika, ki uspehe niza enega za drugim. 20-letnica je svoj rekord danes še povečala.

Nika ima namreč kar 35 zmag v svoji karieri in toliko jih v zgodovini slovenskih skokov ni imel še nihče. Med nagradami ima tudi dva kristalna globusa in tretjega bi po napovedih lahko v zbirko dodala že ob koncu te sezone.

Na stopničkah je sicer stala že 50-krat, njen brat Domen pa skupno 35-krat.