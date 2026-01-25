Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Prevc Airways

Ljubljana, 25. 01. 2026 21.03 pred 33 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Rebeka Tomaduz T.H.
Prevc Airways

Kaj naj človek reče ob vseh teh uspehih Prevcev? Slovenska prva flota, zlata flota, to so Prevc Airways. Neverjetni, polni uspehov. S Petrom se je vse začelo, a mlajša brat in sestra dokazujeta, da se lahko zgodovina ne samo ponovi, ampak celo preseže.

Peter je v svoji karieri zmagal 24-krat, prvič leta 2014 v Avstriji in zadnjič v domači Planici pred dvema letoma. Okronali so ga z nazivom zlatega orla, v svoji zbirki ima skupno štiri kristalne globuse, pri 22 letih pa je postavil tudi svetovni rekord.

Preberi še Bizarno: Prevc ostal brez smuči, Slovenija brez medalje

Domen mu z 18 zmagami v svetovnem pokalu vztrajno sledi, z včerajšnjo zmago pa je 26-letnik postal tretji slovenski skakalec, ki je osvojil naziv svetovnega prvaka v poletih po Robertu Kranjcu leta 2012 in starejšemu bratu Petru leta 2016. Hkrati ima, tako kot njegov brat, naslov zlatega orla.

Domen in Nika Prevc
Domen in Nika Prevc
FOTO: Bobo

Potem pa je tu še mlajša sestra Nika, ki uspehe niza enega za drugim. 20-letnica je svoj rekord danes še povečala.

Preberi še Nika Prevc z rekordom skakalnice do nove zmage

Nika ima namreč kar 35 zmag v svoji karieri in toliko jih v zgodovini slovenskih skokov ni imel še nihče. Med nagradami ima tudi dva kristalna globusa in tretjega bi po napovedih lahko v zbirko dodala že ob koncu te sezone.

Na stopničkah je sicer stala že 50-krat, njen brat Domen pa skupno 35-krat.

Svetovna rekorderja Nika in Domen Prevc
Svetovna rekorderja Nika in Domen Prevc
FOTO: Profimedia

In tudi podiranje svetovnih rekordov Prevčevim ni tuje. Petrovih 250 metrov je 10 let kasneje, torej lansko leto, Domen izboljšal za štiri metre in pol, Nika drži rekord pri 236 metrih.

Preberi še Molk slovenskih skakalcev in pritožba vodilnih

In medtem ko je Peter osvojil štiri olimpijske medalje, pa te mlajša sorojenca še čakata. Morda jih dobita že letos ...

prevc družina skoki peter domen nika prevc airways

Slovenska častnika odpotovala na Grenlandijo

Vdrli v zapor zaradi 22-letnega aktivista

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
25. 01. 2026 21.40
Glede na današnjo blamažo ta članek ni aktualen!!!
Odgovori
0 0
Korošec77
25. 01. 2026 21.37
Čestitke vsej družini. Direkt za kakšen film posnet. Res so ljudje, kot se šika in sem zelo vesel, da so nam v tak ponos, staršem pa seveda tudi kapo dol za vzgojo.
Odgovori
-1
0 1
EU Dig. Cenzura
25. 01. 2026 21.33
Ja kruha in iger so rekli v Rimu, takrat vsi pozabijo na slabe stvari
Odgovori
-2
0 2
DasaizDalasa
25. 01. 2026 21.31
Pojdi ti skakat pa boš pikiral dol kot sestreljen messerschmitt med 2.ww, ko si tako pameten!
Odgovori
+1
1 0
najseve
25. 01. 2026 21.21
PREVCI SO SVETOVNA SENZACIJA!
Odgovori
+4
5 1
Vera in Bog
25. 01. 2026 21.21
Tem Prevcem gre samo za denar
Odgovori
-10
0 10
bik123
25. 01. 2026 21.09
vse ok, dobri so, ampak prevec povelicujete sport v katerem tekmuje ene 5 drzav, pri zenskah jih tezko naberejo 30 s celega sveta
Odgovori
-13
2 15
mertseger
25. 01. 2026 21.32
Le zakaj ne greš, ne boš imel nobene konkurence
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Deček brez nog, ki je vdihnil življenje E. T.-ju
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
Zakaj je moj otrok pozimi drugačen?
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Levi bodo odločni, bike čaka težka preizkušnja
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Dnevni horoskop: Biki bodo hvaležni, tehtnice ne iščejo potrditve
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Martin Short skoraj uničil poroko Selene Gomez
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
Umrl je na vrhuncu svoje kariere
vizita
Portal
Zakaj restriktivne diete dolgoročno ne delujejo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redno jemanje vitamina D pozimi lahko zmanjša tveganje za gripo
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Redka bolezen, ki povzroča opitost
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov
cekin
Portal
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Zakaj najbogatejši potujejo na Antarktiko?
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
moskisvet
Portal
Njega ljubi že 10 let
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Skrite funkcije, ki vam lahko močno olajšajo uporabo telefona
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Volkswagen Beetle: zgodba o avtomobilu, ki je osvojil svet
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
Ženska v hudih bolečinah zaradi velikih prsi išče pomoč
dominvrt
Portal
Trde brisače po pranju? Preprost trik za mehke in vpojne brisače
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
To se zgodi, ko sobno rastlino zalijemo z limoninim sokom
okusno
Portal
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Vojerji
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469