Zvesta podpora iz domače vasi (in razreda)

Tik na začetku Dolenje vasi stojita dva transparenta, ki nakazujeta, da se vrati športnega parka zbira posebna družba. Park je namenjen tudi za spremljanje takih dogodkov, kot jih zadnja leta doživljajo z družino Prevc."Če nas je več, odpremo ta garažna vrata, da je avditorij malo večji," se smeji Jernej Bešter, predsednik Krajevne skupnosti Dolenja vas.

Zbrane sem sicer v domačih krajih ujela zahvaljujoč rojstnemu dnevu sokrajana, drugače bi, pravijo, za Domna Prevca navijali v Nemčiji.

Tekme pa so in jih še vedno gledajo tudi med poukom, pravijo na kranjski gimnaziji. "Domen je bil v enem takem zelo prijetnem razredu in je imel med sošolci res najzvestejše navijače. V Domnovem razredu je bilo še posebej čutiti podporo, vedno so se potrudili ga presenetiti - z baloni, napisi, celo s torto. Vedno so dali vedeti, da je dober, pa tudi za Niko. Zanjo smo šli na Ljubno, šli smo tudi v Bischofshofen za Domna. Take stvari pač potegnejo za sabo neko ekipo, ki stoji za temi fanti in dekleti," pojasnjuje Tanja Ahčin, pomočnica ravnateljice Gimnazije Franceta Prešerna.