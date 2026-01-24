Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zvesta podpora iz domače vasi (in razreda)

24. 01. 2026 21.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Rebeka Tomaduz T.H.
Zvesta podpora iz domače vasi

Da Prevčevi podirajo vse rekorde, je bilo znano že ob Petrovih tekmah, se spominjajo njihovi sokrajani, ki pravijo da so počaščeni, da se lahko veselijo takšnih dosežkov. Soboto je z zmagami začela mlajša sestra, Nika Prevc, ki je v Saporu osvojila že 12. zmago v njeni olimpijski sezoni, to je 34. zmaga v karieri. Več jih v zgodovini slovenskih skokov nima nihče, niti brata Peter in Domen.

Tik na začetku Dolenje vasi stojita dva transparenta, ki nakazujeta, da se vrati športnega parka zbira posebna družba. Park je namenjen tudi za spremljanje takih dogodkov, kot jih zadnja leta doživljajo z družino Prevc."Če nas je več, odpremo ta garažna vrata, da je avditorij malo večji," se smeji Jernej Bešter, predsednik Krajevne skupnosti Dolenja vas.

Zbrane sem sicer v domačih krajih ujela zahvaljujoč rojstnemu dnevu sokrajana, drugače bi, pravijo, za Domna Prevca navijali v Nemčiji.

Tekme pa so in jih še vedno gledajo tudi med poukom, pravijo na kranjski gimnaziji. "Domen je bil v enem takem zelo prijetnem razredu in je imel med sošolci res najzvestejše navijače. V Domnovem razredu je bilo še posebej čutiti podporo, vedno so se potrudili ga presenetiti - z baloni, napisi, celo s torto. Vedno so dali vedeti, da je dober, pa tudi za Niko. Zanjo smo šli na Ljubno, šli smo tudi v Bischofshofen za Domna. Take stvari pač potegnejo za sabo neko ekipo, ki stoji za temi fanti in dekleti," pojasnjuje Tanja Ahčin, pomočnica ravnateljice Gimnazije Franceta Prešerna.

Zvesta podpora iz domače vasi
Zvesta podpora iz domače vasi
FOTO: POP TV

Sicer skromni, a nasmejani in v domačem okolju precej zgovorni Prevci, so si med seboj zelo različni doda Ahčinova: "Domen je bil eden izmed takih najbolj prijetnih dijakov, kot si za najstnika želiš, da je. Delaven, odgovoren, hkrati pa še malo navihan."

In Domen, ob boku starejšega brata in mlajše sestre, dokazuje da se s trdim delom daleč pride. Spomnimo: Petrov rekord 250 metrov je Domen izboljšal za štiri metre in pol, s sestro pa sta postala prva brat in sestra, ki sta v istem vikendu slavila v svetovnem pokalu.

"Mislim, da je otrokom v vasi v velik ponos, da imajo take športnike tako blizu," je prepričan Boris Egart, predsednik športnega društva Dolenja vas

In stene se bodo - ob takšnih talentih - zaključijo sovaščani, hitro zapolnile z dresi.

prevc dolenja vas sokrajani navijači

Je podmladek SDS-a nezakonito nagovarjal dijake?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
15 minut do milijona besed
15 minut do milijona besed
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
zadovoljna
Portal
Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
To je najbolj priljubljen kos oblačila
To je najbolj priljubljen kos oblačila
vizita
Portal
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
cekin
Portal
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
moskisvet
Portal
Ločila sta se po 13 letih
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Ste lahko pijani brez alkohola?
Ste lahko pijani brez alkohola?
dominvrt
Portal
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
okusno
Portal
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
voyo
Portal
Sirota: Prvi umor
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zlati sanjski moški: Avstralija
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469