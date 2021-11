Moški, naj vas ne bo sram, da imate 'jajca': če pa zatipate zatrdlino, takoj k zdravniku

November je mesec, ko se moški spomnijo, da so moški in kaj to zares pomeni. Za mnoge le to, da si pustijo rasti brke, toda moveber, kot se gibanje imenuje, ima globlje sporočilo. Letos bodo s kampanjami moške opozarjali na nevarnost raka na modih. Ta bolezen bi lahko bila popolnoma obvladljiva, če bi moški dovolj hitro opazili spremembe v svojem telesu. Toda opažajo, da je moške tega sram in prepogosto pomoč poiščejo prepozno. Movembra bodo moške zato skušali prepričati, naj jih ne bo sram, da imajo jajca in da v tem ni nič nespodobnega.

