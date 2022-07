Preventivna akcija policistov in redarjev za varnost kolesarjev

Kolesarji so še vedno med najranljivejšimi udeleženci v prometu. Po podatkih policije se v zadnjih letih ni povečevalo le število kolesarjev, udeleženih v prometnih nesrečah, temveč tudi število kolesarjev, ki so povzročitelji prometnih nesreč. Med vzroki za siceršnje višanje smrtnih žrtev med kolesarji Evropska komisija navaja večanje števila kolesarjev.

Največ nesreč se zgodi ob stiku kolesarjev z motornim vozilom, zato morajo biti tako vozniki avtomobilov kot kolesarji pri vožnji posebej previdni. Tudi na policiji zaznavajo povečevanje števila kolesarjev. Na letni ravni policija obravnava preko 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, od tega se jih 900 lažje, 200 pa težje poškoduje. V lanskem letu so zabeležili deset smrtnih žrtev, v letošnjem pa že štiri, so junija pojasnili na Generalni policijski upravi. Na slovenskih cestah je po podatkih Avto-moto zveze Slovenije (AMZS) od leta 2015 do lani umrlo 73 kolesarjev.

V prvi letošnji nacionalni preventivni akciji za večjo varnost kolesarjev, ki je potekala od 15. maja do 3. junija, so policisti zabeležili skoraj 2000 kršitev. V treh tednih so kolesarji storili 1.985 kršitev cestnoprometnih predpisov, vozniki motornih vozil pa 237 kršitev v povezavi s kolesarji, so ob zaključku akcije navedli na spletni strani Generalne policijske uprave.

Z alkotestom so preizkusili 1.127 kolesarjev, med njimi jih je bilo pod vplivom alkohola 47. Od vseh ugotovljenih kršitev je bilo v 1.580 primerih izrečeno opozorilo.

Najpogostejši vzrok prometnih nesreč s kolesarji je neupoštevanje pravila prednosti, sledijo še neprilagojena hitrost in nepravilna smer vožnje.