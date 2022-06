Helikopter NMP zaradi okvare senzorja prekinil let

Posadka Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) je včeraj v okolici Tolmina posredovala pri reševanju osebe, ki so jo na zahtevo dežurnega centra peljali v UKC Ljubljana. Iz Slovenske vojske so sporočili, da je bil let zaradi okvare senzorja prekinjen. Prevoz poškodovane osebe in reševalne ekipe je nato prevzel policijski helikopter, ki je posadko uspešno pripeljal na cilj.

Vojaški helikopter, ki je pristal v Bači pri Modrju, v občini Tolmin, je tam ob varovanju vojaške policije ostal parkiran do 11. ure danes, ko so tehnično okvaro odpravili.