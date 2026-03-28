Slovenija

'Preveri, kar ti splet pokaže, mogoče ti samo laže'

Ljubljana, 28. 03. 2026 10.41 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Deep fake

Utrujeni po dolgem delovnem dnevu brskate po družbenih omrežjih. Na zaslonu se pojavi znan obraz uglednega strokovnjaka za vzgojo. S pomirjujočim tonom nagovori gledalce: "Dragi starši, namesto da otrokom prepovedujemo zaslone, jim ponudimo nekaj koristnega. Na primer tole mobilno igro, ki skozi zabavo uči matematiko in logiko. Prenesite jo prek spodnje povezave, priporočam!"

Velikokrat oseba z olajšanjem, da je končno našla nekaj poučnega, ob takšnem scenariju klikne na povezavo in igro namesti na družinsko tablico. Otrok se z njo zamoti, starši pa so zadovoljni, ker se ob tem rade volje uči.

A čez nekaj dni se pojavi sprememba - otrok želi igro igrati vedno pogosteje, ob omejitvah postaja nemiren in razdražljiv. Ko starši preverijo, kaj pravzaprav igra, hitro ugotovijo, da igra sploh ni izobraževalna, temveč neprimerna, z agresivnimi elementi in vsiljivimi oglasi, ki se neprestano pojavljajo in otroka spodbujajo h klikanju.

"Cenjeni strokovnjak o aplikaciji v resnici ne ve ničesar – nekdo je z umetno inteligenco zlorabil njegovo podobo in glas. Vi pa ste v dobri veri otroku ponudili igro, ki je neprimerna in zasnovana tako, da pritegne pozornost za vsako ceno," opozarjajo pri Informacijskem pooblaščencu.

Ko lažne novice zlorabijo naše zaupanje

Takšni scenariji so v zadnjem času vedno bolj pogosti, prikazujejo pa nevarnost t. i. "deepfake" prevar, ki ciljajo na najšibkejše točke posameznika, kot na primer v opisani zgodbi, ki cilja na željo staršev, da bi otrokom ponudili varno in kakovostno vsebino.

Gre za uporabo umetne inteligence, ki lahko na podlagi obstoječih posnetkov ustvari zelo prepričljive ponaredke glasov, obrazov ali celotnih videoposnetkov. Takšni ponaredki postajajo vedno bolj prepričljivi in jih je včasih težko prepoznati tudi ob pozornem poslušanju ali gledanju.

Deep fake
Deep fake
Posledice pa so lahko za posameznika zelo boleče - od izgube denarja in kraje osebnih podatkov do namestitve virusov, ki lahko trajno nadzirajo ali zaklenejo napravo. Pogosto so takšni posnetki namenjeni tudi podajanju neresničnih, zavajajočih ali nepreverjenih informacij.

Kako se ubraniti pred posnetki, ki so videti povsem resnični?

"Bodite pozorni na ime profila ali kanala tik nad videoposnetkom oziroma novico. Prevaranti namreč posnetke pogosto širijo prek sponzoriranih oglasov z lažnih profilov, ki imajo povsem nesmiselna imena, nimajo sledilcev ali pa so registrirani v tujini," svetujejo pri Informacijskem pooblaščencu.

Preberi še 'Na podatke svoje pazi, da te po žepu ne oplazi'

Ob tem pa naj osebe uporabijo tudi iskalnik in vpišejo ime strokovnjaka oziroma iskano novico, dodajajo. Če namreč o tem na spletu ni nobenega drugega verodostojnega vira (novice, članka, uradne objave), gre lahko za prevaro.

"Ne kliknite neposredno na povezave, ki so priložene oglasu ali videoposnetku. Če vas igra ali aplikacija res zanima, jo poiščite v uradni trgovini z aplikacijami," še pravijo. Tudi tam se lahko sicer pojavijo zlonamerne aplikacije, vendar pa so uporabniške ocene in opozorila pogosto dober pokazatelj morebitnih težav.

Kaj pa, če gre vseeno kaj narobe?

"Če sumite zlorabo identitete ali prevaro, dogodek čim prej prijavite Policiji," svetujejo pri pooblaščencu. Za vprašanja o obdelavi osebnih podatkov (tudi s pomočjo umetne inteligence) pa se lahko posamezniki obrnejo tudi nanje, na: (01) 230 97 30 (pon–pet, 9.00–12.00) ali gp.ip@ip-rs.si.

Informacijski pooblaščenec
Premik na poletni čas bo prinesel uro manj spanja

bibaleze
Portal
Bivši mož Jennifer Lopez razkril: z Nadio Ferreira pričakujeta deklico
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
To je razlog, zakaj Fernando Alonso ni bil na dirkališču
To je razlog, zakaj Fernando Alonso ni bil na dirkališču
zadovoljna
Portal
Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
vizita
Portal
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
cekin
Portal
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
moskisvet
Portal
Nekoč priljubljene terme so zdaj tarča kritik: umazanija, gneča in neprijetni vonji
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
dominvrt
Portal
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
okusno
Portal
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
voyo
Portal
Rocky 4
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
